Росія вербує данців для диверсій на місцевих підприємствах, які допомагають Україні, — ЗМІ

Представник датської розвідки повідомив, що Росія розпочала диверсії, спрямовані проти датських компаній, які постачають товари військового призначення в Україну, після того як інші заходи "не змогли зупинити військову підтримку з боку Заходу".

"Цей зсув свідчить про значне посилення кампанії Москви з ведення гібридної війни. Навесні ми спостерігали багато планування, але дуже мало реалізації; а на початку літа ми побачили, що вони почали робити набагато більше", — сказав чиновник на конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені, пише Reuters.

Він послався на перелік Міністерства оборони Росії, у якому згадувалися ймовірні європейські виробники безпілотників та комплектуючих до них, які, за словами Москви, є потенційними військовими цілями.

Розвідник також розповів, що для диверсій російські куратори використовують непідготовлених агентів, вербуючи бездомних та наркозалежних через Telegram та інші соціальні мережі. Спочатку їм дають прості завдання, на кшталт розвідки чи фотозйомки, — потім їх залучають до безпосередніх диверсій. Також чиновник повідомив, що якщо один завербований зазнає невдачі, то куратор просто знайде іншого.

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"Це може бути хто завгодно, хто просто прагне швидко заробити. Якщо перша людина не досягне успіху, куратор намагатиметься вирішити проблему за допомогою іншої, доки не досягне свого", — повідомив представник розвідки.

Минулого місяця розвідувальне управління Міністерства оборони Данії заявило, що Росія, ймовірно, посилить гібридні атаки проти Заходу в найближчі місяці, після того як Німеччина звинуватила Росію у спробі атаки безпілотників в аеропорту Лейпцига в серпні.

У вересні 2025 року безпілотники вже порушували повітряний рух у шести датських аеропортах, зокрема в Копенгагені, найзавантаженіший аеропорт Скандинавії, що прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала гібридною атакою.

Москва неодноразово заперечувала свою причетність до диверсійних операцій або операцій гібридної війни. 7 жовтня російське посольство в Копенгагені знову відкинуло всі підозри, звинувативши данську владу в необґрунтованих звинуваченнях на адресу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія здійснює нову хвилю атак на підприємства оборонної промисловості ЄС. Такими діями Кремль переслідує кілька цілей — від скорочення допомоги Україні до перевірки на міцність членів НАТО.

Також видання "Фокус" повідомляло, що європейці відзначили зростання кількості російських гібридних атак, називають їх "дедалі небезпечнішими та зухвалішими" і тому очікують на перші смертоносні диверсії.