Умерла Маргарет Гамильтон, ученая со знаменитого снимка про высадку "Аполлона-11"

Маргарет Гамильтон, чье программное обеспечение обеспечило высадку на Луну экипажа "Аполлона-11", скончалась в возрасте 90 лет.

Ученая-компьютерщик из Массачусетского технологического института руководила разработкой программного обеспечения для лунной миссии и была награждена Президентской медалью Свободы, пишет The Guardian.

Благодаря Маргарет Гамильтон состоялась миссия "Аполлон-11"

В эпоху, когда такие профессии, как инженер-программист и специалист по информатике, еще не стали общепринятыми, Маргарет Гамильтон была первопроходцем и обучалась программированию под руководством известного метеоролога из Массачусетского технологического института.

Она продолжила совершенствовать свое мастерство в лаборатории Массачусетского технологического института, разрабатывая программное обеспечение, способное обнаруживать вражеские летательные аппараты. Когда институт получил контракт от NASA на разработку бортового программного обеспечения для программы "Аполлон", она с радостью воспользовалась этой возможностью.

Видео дня

"Меня привлекла как сама идея, так и тот факт, что ничего подобного раньше не делалось. Я была первым программистом, присоединившимся к компании, и первой женщиной, которую они наняли. Они опасались, что мужчины могут взбунтоваться. Но этого не произошло", — рассказывала она в интервью в 2019 году.

Со временем, ее фото рядом с распечатками текста программы, которую она и ее команда в MIT создали для миссии "Аполлон-11", стало вирусным.

Вирусное фото Маргарет Гамильтон

В 1969 году, за несколько минут до того, как космический корабль "Аполлон-11" должен был войти в историю, совершив посадку на лунную поверхность, сработала сигнализация бортового компьютера, указывающая на чрезвычайную ситуацию.

Столкнувшись с необходимостью принять решение о прерывании миссии, космический аппарат продолжил полет. Программное обеспечение работало именно так, как задумали Гамильтон и ее команда.

"Быстро стало ясно, что программное обеспечение не только информировало всех о проблеме, связанной с оборудованием, но и компенсировало её — перезапускало и восстанавливало выполнение задач с наивысшим приоритетом. Механизмы обнаружения и восстановления ошибок пришли на помощь", — сказал Гамильтон.

Барак Обама упомянул этот инцидент, когда вручал ей Президентскую медаль Свободы в 2016 году.

Барак Обама вручил Маргарет Гамильтон Президентскую медаль Свободы

"У наших астронавтов было мало времени, но, к счастью, с ними была Маргарет Гамильтон", — сказал он.

Согласно информации Массачусетского технологического института, Маргарет Гамильтон скончалась 30 сентября, у нее остались дочь, зять, двое внуков и четверо правнуков.

Размышляя о миссии, в "Аполлон-11" в 2009 году Гамильтон сказала: "Оглядываясь назад, мы были самыми удачливыми людьми на свете; у нас не было другого выбора, кроме как быть первопроходцами; не было времени быть новичками".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как миссия "Аполлон" стала возможной благодаря устройству с оперативной памятью в 4 КБ и с тактовой частотой процессора 0,043 МГц. Однако современный iPhone, который в сотни тысяч раз умнее, не смог бы воплотить проект NASA.

Также мы рассказывали о знаменитых женщинах, которые сделали важные изобретения для автомобилей.