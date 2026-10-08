Померла Маргарет Гамільтон, науковиця зі знаменитого знімка про висадку "Аполлона-11"

Маргарет Гамільтон, чиє програмне забезпечення забезпечило висадку екіпажу "Аполлона-11" на Місяць, померла у віці 90 років.

Вчена-комп'ютерщиця з Массачусетського технологічного інституту керувала розробкою програмного забезпечення для місячної місії та була нагороджена Президентською медаллю Свободи, пише The Guardian.

Завдяки Маргарет Гамільтон відбулася місія "Аполлон-11"

У той час, коли такі професії, як інженер-програміст та фахівець з інформатики, ще не стали загальноприйнятими, Маргарет Гамільтон була першопрохідницею і навчалася програмуванню під керівництвом відомого метеоролога з Массачусетського технологічного інституту.

Вона продовжила вдосконалювати свою майстерність у лабораторії Массачусетського технологічного інституту, розробляючи програмне забезпечення, здатне виявляти ворожі літальні апарати. Коли інститут отримав контракт від NASA на розробку бортового програмного забезпечення для програми "Аполлон", вона з радістю скористалася цією нагодою.

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"Мене привабила як сама ідея, так і той факт, що нічого подібного раніше не робилося. Я була першим програмістом, який приєднався до компанії, і першою жінкою, яку вони найняли. Вони побоювалися, що чоловіки можуть збунтуватися. Але цього не сталося", — розповідала вона в інтерв’ю у 2019 році.

Згодом її фото поруч із роздруківками тексту програми, яку вона та її команда в MIT розробили для місії "Аполлон-11", стало вірусним.

Вірусне фото Маргарет Гамільтон

У 1969 році, за кілька хвилин до того, як космічний корабель "Аполлон-11" мав увійти в історію, здійснивши посадку на поверхню Місяця, спрацювала сигналізація бортового комп’ютера, що вказувала на надзвичайну ситуацію.

Зіткнувшись із необхідністю прийняти рішення про припинення місії, космічний апарат продовжив політ. Програмне забезпечення працювало саме так, як задумали Гамільтон та її команда.

"Швидко стало зрозуміло, що програмне забезпечення не тільки інформувало всіх про проблему, пов’язану з обладнанням, а й компенсувало її — перезапускало та відновлювало виконання завдань з найвищим пріоритетом. Механізми виявлення та відновлення помилок прийшли на допомогу", — сказав Гамільтон.

Барак Обама згадав про цей інцидент, коли вручав їй Президентську медаль Свободи у 2016 році.

Барак Обама вручив Маргарет Гамільтон Президентську медаль Свободи

"У наших астронавтів було мало часу, але, на щастя, з ними була Маргарет Гамільтон", — сказав він.

Згідно з інформацією Массачусетського технологічного інституту, Маргарет Гамільтон померла 30 вересня; у неї залишилися дочка, зять, двоє онуків і четверо правнуків.

Розмірковуючи про місію "Аполлон-11" у 2009 році, Гамільтон сказала: "Озираючись назад, ми були найщасливішими людьми на світі; у нас не було іншого вибору, окрім як бути першопрохідцями; не було часу бути новачками".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як місія "Аполлон" стала можливою завдяки пристрою з оперативною пам’яттю об’ємом 4 КБ і тактовою частотою процесора 0,043 МГц. Однак сучасний iPhone, який у сотні тисяч разів розумніший, не зміг би втілити проект NASA.

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