Бывший канцлер ФРГ Шредер побывал на празднике у Путина: подробности тайной встречи

Российский диктатор Владимир Путин отпраздновал свой день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который прилетел в Москву в связи с новой должностью в российском бизнесе.

Российский диктатор Владимир Путин 7 октября, в день своего 74-летия, встретился в своей резиденции с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, который находился в Москве. О встрече сообщила пресс-служба Кремля вечером 8 октября, опубликовав совместное фото Путина и Шредера.

В Кремле отметили, что российский диктатор узнал о приезде немецкого политика из сообщений СМИ и пригласил его к себе домой.

"Президент пригласил своего давнего друга к себе домой", — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Пресс-служба Кремля не просто подтвердила факт встречи, но и обнародовала серию фотоматериалов и видео. На кадрах запечатлены крепкое рукопожатие и дружеские объятия политиков в домашней обстановке возле здания и русской печи, что должно было подчеркнуть особый уровень доверия между ними.

Видео дня

Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер Фото: Пресс-служба Кремля

Кстати, встреча проходила исключительно в частном формате — без официальных протоколов, галстуков и стандартных пресс-конференций, которые традиционно сопровождают международные визиты.

В Кремле уверяют, что визит бывшего канцлера ФРГ не был заранее запланирован в рамках официальной или дипломатической программы. Шредер прибыл в российскую столицу 7 октября исключительно по рабочим вопросам, связанным с его назначением в совет директоров ритейлера Hyperglobus. В тот же день Шредер посетил один из московских магазинов сети. Сотрудники встретили его аплодисментами, а сам бывший канцлер заявил, что рад увидеть результаты работы компании и её сотрудников.

Дружба Путина и Шредера

Шредер и Путин поддерживают тесные отношения ещё со времён пребывания немецкого политика на посту канцлера Германии в 1998–2005 годах. Именно тогда немецкий политик публично называл Путина "безупречным демократом", закрывая глаза на ущемление свобод в России.

Кульминацией срока пребывания Шредера на посту канцлера стало подписание в 2005 году соглашения о строительстве газопровода "Северный поток-1" в обход Украины.Всего через несколько дней после отставки с поста канцлера Шредер официально возглавил комитет акционеров компании-оператора Nord Stream AG, получив высокооплачиваемую должность от кремлевского режима.

В течение следующих 17 лет бывший канцлер Германии фактически выполнял роль главного "защитника" интересов Кремля в Европе:

с 2017 года по май 2022 года он возглавлял совет директоров крупнейшей нефтяной компании РФ — "Роснефти";

выдвигался в совет директоров "Газпрома" и руководил проектом Nord Stream 2 AG;

использовал своё влияние в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) для продвижения глубокой энергетической зависимости Берлина от российского газа.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину связи Шредера с Москвой стали предметом критики в Германии. Неудивительно: Шредер отказался четко осудить действия Путина и продолжил сотрудничество с российским бизнесом. За это в 2022 году Германия лишила его части финансируемых государством привилегий, в частности офиса и персонала.

Кстати, в 2026 году Путин предлагал Шредера в качестве возможного посредника в потенциальных переговорах между Россией и Евросоюзом по поводу войны против Украины. Немецкое правительство отнеслось к этому предложению скептически, а в ЕС заявили, что Россия не может самостоятельно определять, кто будет представлять Европу на возможных переговорах.

Напомним, в 2023 году о Шредере писали таблоиды из-за скандальной вечеринки, на которую пришлось вызвать полицию.