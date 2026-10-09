Ексканцлер ФРН Шредер відгуляв на святі у Путіна: деталі таємної зустрічі

Російський диктатор Володимир Путін відзначив свій день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який прилетів до Москви через нову посаду в російському бізнесі.

Російський диктатор Володимир Путін 7 жовтня, у день свого 74-річчя, зустрівся у своєму будинку з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером, який перебував у Москві. Про зустріч повідомила пресслужба Кремля увечері 8 жовтня, оприлюднивши спільне фото Путіна і Шредера.

В Кремлі зазначили, що російський диктатор дізнався про приїзд німецького політика з повідомлень ЗМІ та запросив його до себе додому.

"Президент запросив свого давнього друга до себе додому", — йдеться в повідомленні пресслужби президента РФ.

Пресслужба Кремля не просто підтвердила факт зустрічі, а й оприлюднила серію фотоматеріалів та відео. На кадрах зафіксовано міцне рукостискання та дружні обійми політиків у домашній атмосфері біля будівлі та російської печі, що мало підкреслити особливий рівень довіри між ними.

Видео дня

Володимир Путін і колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер Фото: Прес-служба Кремля

До речі, зустріч мала винятково приватний формат — без офіційних протоколів, краваток та стандартних пресконференцій, що традиційно супроводжують міжнародні візити.

У Кремлі переконують, що приїзд ексканцлера ФРН не був заздалегідь спланований як частина офіційної чи дипломатичної програми. Шредер прибув до російської столиці 7 жовтня суто з робочих питань, пов’язаних із його призначенням до ради ретейлера Hyperglobus. Того ж дня Шредер відвідав один із московських магазинів мережі. Працівники зустріли його оплесками, а сам колишній канцлер заявив, що радий побачити результати роботи компанії та її співробітників.

Дружба Путіна і Шредера

Шредер і Путін підтримують близькі стосунки ще з часів перебування німецького політика на посаді канцлера Німеччини у 1998–2005 роках. Саме тоді німецький політик публічно називав Путіна "бездоганним демократом", заплющуючи очі на згортання свобод у Росії.

Кульмінацією каденції Шредера стало підписання у 2005 році угоди про будівництво газопроводу "Північний потік-1" в обхід України.Усього за кілька днів після відставки з посади канцлера Шредер офіційно очолив комітет акціонерів компанії-оператора Nord Stream AG, отримавши високооплачувану посаду від кремлівського режиму.

Протягом наступних 17 років німецький ексканцлер фактично виконував роль головного "адвоката" інтересів Кремля в Європі:

з 2017 по травень 2022 року він очолював раду директорів найбільшої нафтової компанії РФ — "Роснефти";

висувався до ради директорів "Газпрому" та керував проектом Nord Stream 2 AG;

використовував свій вплив у Соціал-демократичній партії Німеччини (SPD) для просування глибокої енергетичної залежності Берліна від російського газу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зв’язки Шредера з Москвою стали предметом критики в Німеччині. Ще б пак, Шредер відмовився чітко засудити дію Путіна та продовжив співпрацю з російським бізнесом. За це у 2022 році Німеччина позбавила його частини фінансованих державою привілеїв, зокрема офісу та персоналу.

До речі, у 2026 році Путін пропонував Шредера як можливого посередника у потенційних переговорах між Росією та Євросоюзом щодо війни проти України. Німецький уряд поставився до цієї пропозиції скептично, а в ЄС заявили, що Росія не може самостійно визначати, хто представлятиме Європу на можливих переговорах.

Нагадаємо, у 2023 році про Шредера писали таблоїди через скандальну вечірку, на яку довелося викликати поліцію.