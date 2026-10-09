Украинцам станет сложнее получить гражданство Финляндии: с 2027 года будут новые требования

В Финляндии изменят правила получения гражданства: заявителям нужно будет подтвердить свои знания о стране, в частности с помощью нового теста. Изменения вступят в силу 1 января 2027 года и будут применяться к заявлениям, поданным с 1 марта того же года.

Согласно сообщению Миграционной службы Финляндии (Migri), иностранцы, претендующие на финское гражданство, должны будут выполнить дополнительное требование — подтвердить свои знания о стране. Одним из способов выполнить это условие станет сдача специального теста на гражданство.

Экзамен необходимо будет сдать до подачи заявления на получение гражданства. Вопросы будут основаны на учебных материалах для самостоятельной подготовки, которые Миграционная служба Финляндии планирует опубликовать на своём сайте в конце 2026 года.

В то же время сдача теста не освободит заявителей от выполнения других требований для натурализации. В частности, необходимо будет подтвердить знание языка и наличие достаточных финансовых ресурсов.

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Каким будет тест на получение гражданства Финляндии

По информации Migri, тестирование будет иметь следующие особенности:

Формат: компьютерный тест, который будет проводиться в специально отведенных местах.

Язык: финский или шведский.

Оплата: сдача теста будет платной.

Срок действия результата: неограниченный.

Последний пункт означает, что успешно сданный тест не придется повторять только из-за того, что человек решил отложить подачу заявления на получение гражданства.

Что касается теста, то его сдача не будет единственным способом подтвердить знания о финском обществе. Выполнить это требование также можно будет с помощью соответствующего аттестата о сдаче выпускного экзамена в Финляндии на финском или шведском языке либо диплома о высшем образовании, полученном в этой стране.

В частности, речь идет о степенях бакалавра или магистра в университете или университете прикладных наук, а также о степени лиценциата или доктора наук. При этом конкретные требования зависят от вида документа и языка, на котором было получено образование.

Новое требование коснется заявителей в возрасте от 18 до 64 лет, которые будут подавать заявления на получение гражданства Финляндии с 1 марта 2027 года. Оно не заменяет других условий натурализации, в частности требований к знанию языка.

Тестирование планируется организовать в нескольких городах Финляндии, чтобы абитуриенты могли сдать его в определённых экзаменационных центрах.

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