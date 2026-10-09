Українцям стане складніше отримати громадянство Фінляндії: з 2027 року нові вимоги

У Фінляндії змінять правила отримання громадянства: заявникам потрібно буде підтверджувати знання про країну, зокрема за допомогою нового тесту. Зміни набудуть чинності 1 січня 2027 року, а застосовуватимуться до заяв, поданих із 1 березня того ж року.

За повідомленням Міграційної служби Фінляндії (Migri), іноземці, які претендують на фінське громадянство, повинні будуть виконати додаткову вимогу — підтвердити знання про країну. Одним зі способів виконати цю умову стане складання спеціального тесту на громадянство.

Іспит потрібно буде пройти до подання заяви на отримання громадянства. Запитання базуватимуться на навчальних матеріалах для самостійної підготовки, які Міграційна служба Фінляндії планує опублікувати на своєму сайті наприкінці 2026 року.

Водночас складання тесту не звільнятиме заявників від виконання інших вимог для натуралізації. Зокрема, необхідно буде підтвердити знання мови та наявність достатніх фінансових ресурсів.

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Яким буде тест на громадянство Фінляндії

За інформацією Migri, тестування матиме такі особливості:

Формат: комп’ютерний тест, який складатимуть у спеціально визначених місцях.

Мова: фінська або шведська.

Оплата: складання тесту буде платним.

Строк дії результату: необмежений.

Останній пункт означає, що успішно складений тест не потрібно буде повторювати лише через те, що людина вирішила відкласти подання заяви на громадянство.

Щодо тесту, то його складання буде не єдиним способом підтвердити знання про фінське суспільство. Виконати цю вимогу також можна буде за допомогою відповідного атестата про складання випускного іспиту у Фінляндії фінською або шведською мовою чи диплома про вищу освіту, здобуту в країні.

Зокрема, йдеться про ступені бакалавра або магістра в університеті чи університеті прикладних наук, а також про ліценціатський або докторський ступінь. Водночас конкретні вимоги залежать від виду документа та мови, якою здобуто освіту.

Нова вимога стосуватиметься заявників віком від 18 до 64 років, які подаватимуть заяви на отримання громадянства Фінляндії з 1 березня 2027 року. Вона не замінює інших умов натуралізації, зокрема вимог щодо знання мови.

Тестування планують організувати в кількох містах Фінляндії, щоб заявники могли пройти його у визначених екзаменаційних центрах.

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