Опаснее чумы: в РФ из-за потепления могут пробудиться древние патогены

Таяние вечной мерзлоты в России может привести к высвобождению древних вирусов и бактерий, часть которых может представлять угрозу для здоровья людей. На фоне сообщений о смерти сотрудницы российского противочумного института эта проблема привлекает дополнительное внимание.

Обозревательница Bloomberg в материале о рисках таяния арктической вечной мерзлоты отмечает, что изменения климата и более активное освоение северных территорий РФ могут увеличить вероятность контакта людей с микроорганизмами, которые длительное время находились в мерзлом грунте.

Какие патогены могут сохраняться в вечной мерзлоте

В замерзших почвах и останках людей и животных исследователи обнаруживали следы древних возбудителей инфекций. В частности, ДНК вируса натуральной оспы обнаружили в мумии возрастом около 300 лет, а РНК вируса гриппа — в образце легочной ткани человека, похороненного в мерзлоте со времён пандемии 1918 года.

Кроме того, учёные смогли восстановить активность некоторых микроорганизмов, находившихся в замороженном состоянии десятки тысяч лет. В то же время не все они опасны для людей: часть так называемых гигантских вирусов, например, способна заражать только одноклеточных амеб.

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Большую озабоченность вызывают бактерии, родственные возбудителям распространенных заболеваний человека, а также микроорганизмы, свойства которых современной медицине могут быть недостаточно известны. Уильямс также обращает внимание на обнаружение генов устойчивости к антибиотикам у бактерий из замороженной почвы.

Как таяние вечной мерзлоты может повлиять на распространение инфекций

Одним из факторов риска является потепление в Арктике. Согласно данным, приведенным в статье Bloomberg, этот регион нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем планета в целом. В результате вечная мерзлота постепенно оттаивает, создавая условия для высвобождения микроорганизмов, которые долгое время оставались замороженными.

Дополнительный риск связан с промышленным освоением северных территорий. Увеличение числа работников и активности людей в отдаленных районах может способствовать распространению инфекций за пределы мест их возможного возникновения.

В то же время сам факт обнаружения древнего патогена не означает, что он обязательно вызовет эпидемию. Для оценки риска важно установить, способен ли микроорганизм заражать людей, передаваться между ними и вызывать заболевание.

В Сибири уже фиксировали вспышку сибирской язвы

В качестве примера реальных рисков, связанных с таянием вечной мерзлоты, Уильямс приводит вспышку сибирской язвы в Сибири в 2016 году. После жаркого и засушливого лета оттаивание почвы связывали с высвобождением возбудителя болезни, в результате чего погиб 12-летний мальчик и более 2300 северных оленей.

В 2023 году учёные из Франции, Германии и России опубликовали исследование, в котором предупредили о реальности рисков для здоровья, связанных с таянием вечной мерзлоты, и о необходимости дальнейших исследований.

Однако изучение этих угроз затрудняется международной политической ситуацией. По оценке автора статьи в Bloomberg, полномасштабное вторжение России в Украину затруднило научное сотрудничество и обмен информацией с российскими исследователями. Это может создавать дополнительные препятствия для своевременного выявления потенциальных угроз.

Что известно о подозрении на чуму в России

Информации крайне мало. Власти РФ заявляют об отсутствии риска эпидемии и не признают, что лаборантка умерла именно от чумы. Официальная причина её смерти — пневмония неустановленного происхождения. При этом после инцидента на карантин поместили около 200 человек, которые могли контактировать с умершей.

Всемирная организация здравоохранения запросила дополнительную информацию об обстоятельствах смерти. В то же время сам по себе этот случай не является доказательством того, что древние микроорганизмы из вечной мерзлоты приводят к распространению инфекций.

Напомним, российские власти завершили профилактические меры и медицинский мониторинг контактных лиц после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Почти 5000 лабораторных тестов не выявили опасных патогенов.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, в свою очередь, отметила, что "иркутская чума" — это не вспышка смертельной болезни, а единичный случай, о котором пока недостаточно информации.