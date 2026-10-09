Чума в Сибири: РФ внезапно свернула мониторинг после смерти сотрудницы лаборатории

Российские власти завершили профилактические меры и медицинский мониторинг контактных лиц после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Почти 5000 лабораторных тестов не выявили опасных патогенов.

Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сославшись на результаты расследования.

По его словам, у умершей диагностировали внебольничную пневмонию. Она была привита от опасных инфекций, с которыми работала. Расследование также не выявило инцидентов с патогенными микроорганизмами в институте, а необходимые меры безопасности, по словам губернатора, соблюдались.

Медицинский мониторинг всех людей, контактировавших с умершей, также завершен. Решение было принято после того, как почти 5000 лабораторных тестов не выявили опасных возбудителей.

Смерть сотрудницы института привлекла международное внимание на этой неделе. Появились предположения, что причиной могла быть легочная чума. Ситуация вызвала беспокойство из-за параллелей с началом пандемии COVID-19, а ограниченная и медленная коммуникация российских властей способствовала распространению слухов и домыслов.

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Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что Россия подтвердила введение первоначального карантина и проведение тестирования примерно 200 контактных лиц.

Ранее появлялись сообщения о якобы вспышке легочной чумы в России, которую российские власти, возможно, пытаются скрыть. Издание "Фокус" разобралось, чем опасна эта болезнь и какую угрозу она представляет для мира.

На фоне новостей из Иркутской области в России также вырос спрос на роман Альбера Камю "Чума".

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, в свою очередь, отметила, что "иркутская чума" — это не вспышка смертельной болезни, а единичный случай, о котором пока недостаточно информации. По её словам, в мире ежегодно регистрируется около 3000 случаев чумы, однако масштабного распространения заболевания не ожидается.