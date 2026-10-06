Продажи бьют рекорды: россияне сметают с прилавков роман "Чума" Альбера Камю

После последних сообщений из Иркутской области в России резко выросли продажи книги "Чума" Альбера Камю.

За последнюю неделю продажи известного романа Альбера Камю в России выросли на 86 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в сети "Читай-город", пишут российские СМИ.

В сообщении говорится, что за последнюю неделю этот известный роман покупали на 20 % чаще, чем неделей ранее, и почти вдвое чаще, чем за аналогичный период прошлого года — рост составил 86 %.

В компании откровенно признают, что наблюдается всплеск интереса к книге с новостями о заболевании в Иркутской области.

Роман "Чума" Фото: Соцсети

Также стало известно, что чаще всего книгу покупали в Москве и Подмосковье. На втором месте по спросу — Челябинская область. Далее следуют Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

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Роман Альбера Камю "Чума": о чем он

"Чума" — философский роман-притча французского писателя Альбера Камю, изданный в 1947 году. Роман основан на истории эпидемии холеры, унесшей жизни значительной части населения Орана в 1849 году после французской колонизации.

В книге описываются события, когда город Оран неожиданно охватывает эпидемия бубонной чумы. Город закрывают на карантин, отрезав от внешнего мира.

Под "чумой" Камю подразумевал не только реальную болезнь, но и любое глобальное зло — в частности, фашизм и тоталитаризм, с которыми столкнулась Европа во время Второй мировой войны.

Сам Альберт Камю родом из Алжира. Он получил Нобелевскую премию по литературе за "огромный вклад в литературу, раскрывший значение человеческой совести". Тогда Камю было 44 года. Отец Камю погиб на войне, когда сыну исполнился 1 год. Его воспитывали мать и бабушка, семья жила в бедности. Мать работала уборщицей, хотя была частично глухая и не умела ни читать, ни писать.

Напомним, что в российском городе Иркутске произошла вспышка чумы, а "нулевой" пациенткой стала 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова, скончавшаяся 2 октября. Впоследствии ещё 200 человек, контактировавших с погибшей, были изолированы, а в регионе началась паника, также были замечены люди в защитных костюмах.

После того, как в РФ от чумы умерла женщина, опасения относительно вспышки "черной смерти" усилились. Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.