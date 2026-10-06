Продажі б'ють рекорди: росіяни змітають з прилавків роман "Чума" Альбера Камю

Після останніх повідомленіь з Іркутської області у Росії різко зросли продажі книги "Чума" авторства Альбера Камю.

За останній тиждень продажі відомого роману Альбера Камю зросли в Росії на 86 % порівняно з тим самим періодом минулого року, повідомили у мережі "Читай-город", пишуть російські ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що за останній тиждень цей відомий роман купували на 20 % частіше, аніж тижнем раніше, і майже вдвічі частіше, ніж за аналогічний період минулого року — зростання склало 86 %.

У компанії відверто кажуть, що сплеск інтересу до книги з новинами про захворювання в Іркутській області.

Роман "Чума" Фото: Соцмережi

Також стало відомо, що найчастіше книгу купували в Москві та Підмосков’ї. На другому місці за попитом — Челябінська область. Далі йдуть Воронезька та Іркутська області, а також Красноярський край.

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Романа Альбера Камю "Чума": про що він

"Чума"— філософський роман-притча французького письменника Альбера Камю, був виданий у 1947 році. Роман заснований на історії епідемії холери, яка вбила великий відсоток населення Орана в 1849 році після французької колонізації.

У книзі описуються події, коли місто Оран несподівано охоплює епідемія бубонної чуми. Його закривають на карантин, відрізаючи від зовнішнього світу.

Під "чумою" Камю розумів не лише реальну хворобу, а й будь-яке глобальне зло — зокрема фашизм і тоталітаризм, з яким зіткнулася Європа під час Другої світової війни.

Сам Альберт Камю родом з Алжиру. Він отримав Нобелівську премію з літератури за "величезний внесок в літературу, що викрив значення людської совісті". Тоді Камю було 44 роки. Батько Камю загинув на війні, коли синові виповнився 1 рік. Його виховали мама і бабуся, родина жила в бідності. Мати працювала прибиральницею, хоча була частково глуха і не вміла писати і читати.

Нагадаємо, що в російському місті Іркутськ стався спалах чуми, а нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Дарія Шипілова, яка померла 2 жовтня. Згодом ще 200 осіб, хто контактував із загиблою, ізолювали, а в регіоні почалася паніка, а також помітили людей в захисних костюмах.

Після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.