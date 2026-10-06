Після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиц Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.

Відтак, з'явилася версія, що Ванга, ймовірно, передбачила спалах чуми в Росії, пише Daily Star.

Відомо, що росіянка Дар'я Шипілова померла від хвороби, підхопивши "невизначену форму чуми", нібито розбивши пробірку на роботі. Після цього у Росії було введено низку обмежень. Місцеві ЗМІ повідомляють, що витік інформації з лабораторії стався в Іркутському інституті. За повідомленнями ЗМІ Baikal People, п'ять лікарень у Сибіру було закрито на карантин.

Спалах чуми в Росії та пророцтво Ванги

Стурбовані конспірологи сьогодні б'ють на сполох, адже Ванга, можливо, вже попереджала про спалах "чорної смерті"", який знову вразить світ через кілька місяців.

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Попри те, що провидиця померла в 1996 році, але її прогнози досі активно обговорюють у світі. Зокрема, кажуть, що вона передбачила теракти 11 вересня та Чорнобильську катастрофу.

"Ванга передбачила, що заморожений давній патоген буде випущений у Сибіру та пошириться по всьому світу. Вона також передбачила, що того ж року почнуться проблеми з дефіцитом води та взаємодія з національними медичними закладами", — пишуть окремі користувачі мережі.

Крім того, окремі користувачі мережі нагадують, передбачення Ванги на 2027 рік, де нібито йдеться, що людство переживе масштабні зміни протягом року. І оскільки 2026 рік скоро добігає кінця, вони стверджують, що ці зміни можуть бути пов'язані з масовим спалахом хвороби.

Бо нібито Ванга попереджала, що у 2027 році, що люди зазнають біологічних змін і проявлятимуть надлюдські здібності. Але у пророцтві немає подробиць про те, як відбуватимуться ці зміни.

Смерть жінки від чуми в одразу викликала побоювання у світі. Зокрема, численні американські політики закликають до припинення комерційних авіасполучень з Росії через побоювання щодо можливого поширення спалаху чуми.

Спалах чуми у світі

Чорна смерть – одна з найстрашніших пандемій в історії людства. З 1346 по 1353 рік у Європі загинули приблизно 50 мільйонів людей від цієї хвороби.

Відомо, що хворобу спричинила бактерія під назвою Yersinia pestis, яка поширюється через щурів та блохів. Вважається, що вона виникла в центральній Азії та поширилася по всьому світу завдяки торгівлі.

Натомість заслужена лікарка України Ольга Голубовська вважає, що "іркутська чума" — це не спалах смертельної хвороби, а один окремий випадок, про який до того ж немає достатньої інформації. У світі щороку реєструють приблизно 3000 випадків чуми, тож жодного серйозного поширення захворювання не буде.

Також президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогти Володимиру Путіну, російському диктатору, у боротьбі з чумою.