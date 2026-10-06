После того, как в РФ от чумы умерла женщина, опасения относительно вспышки "черной смерти" усилились. Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.

В связи с этим появилась версия, что Ванга, вероятно, предсказала вспышку чумы в России, пишет Daily Star.

Известно, что россиянка Дарья Шипилова скончалась от болезни, заразившись "неопределённой формой чумы", якобы разбив пробирку на работе. После этого в России был введён ряд ограничений. Местные СМИ сообщают, что утечка информации из лаборатории произошла в Иркутском институте. По сообщениям СМИ Baikal People, пять больниц в Сибири были закрыты на карантин.

Вспышка чумы в России и пророчество Ванги

Обеспокоенные конспирологи сегодня бьют тревогу, ведь Ванга, возможно, уже предупреждала о вспышке "черной смерти", которая вновь поразит мир через несколько месяцев.

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Несмотря на то, что прорицательница умерла в 1996 году, её предсказания до сих пор активно обсуждаются во всём мире. В частности, говорят, что она предсказала теракты 11 сентября и Чернобыльскую катастрофу.

"Ванга предсказала, что замороженный древний патоген будет выпущен в Сибири и распространится по всему миру. Она также предсказала, что в том же году начнутся проблемы с дефицитом воды и взаимодействием с национальными медицинскими учреждениями", — пишут некоторые пользователи сети.

Кроме того, некоторые пользователи сети напоминают о предсказаниях Ванги на 2027 год, в которых якобы говорится, что человечество переживёт масштабные изменения в течение года. И поскольку 2026 год скоро подходит к концу, они утверждают, что эти изменения могут быть связаны с массовой вспышкой болезни.

Ведь якобы Ванга предупреждала, что в 2027 году люди претерпят биологические изменения и будут проявлять сверхчеловеческие способности. Но в пророчестве нет подробностей о том, как будут происходить эти изменения.

Смерть женщины от чумы сразу же вызвала опасения во всем мире. В частности, многие американские политики призывают к прекращению коммерческих авиасообщений с Россией из-за опасений по поводу возможного распространения вспышки чумы.

Вспышка чумы в мире

Черная смерть — одна из самых страшных пандемий в истории человечества. С 1346 по 1353 год в Европе от этой болезни погибло около 50 миллионов человек.

Известно, что болезнь вызвана бактерией под названием Yersinia pestis, которая распространяется через крыс и блох. Считается, что она возникла в Центральной Азии и распространилась по всему миру благодаря торговле.

В свою очередь, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская считает, что "иркутская чума" — это не вспышка смертельной болезни, а один единичный случай, о котором, к тому же, нет достаточной информации. В мире ежегодно регистрируется около 3000 случаев чумы, поэтому никакого серьезного распространения заболевания не будет.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал помочь Владимиру Путину, российскому диктатору, в борьбе с чумой.