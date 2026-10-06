Чума в России: Трамп пообещал помочь Путину — насколько все серьезно

Новости про чуму в Иркутской области уже вышли за границы России и теперь про вероятность новой пандемии переживают в соцсетях по всему миру. Даже в Белом доме заявили, что "отслеживают" ситуацию.

Про легочную чуму в России сначала написали многие, даже пропагандистские СМИ, но потом посты удалили, или изменили. На данный момент про ситуацию в Иркутской области известно крайне мало, но беспокойства из-за вспышки опасной болезни теперь возникают и за границами РФ. Фокус собрал все, что известно.

Чума в России — что произошло

Ночью 2 октября в больнице Шелехова Иркутской области умерла 28-летняя Дарья Шипилова. Она работала лаборанткой в Иркутском противочумном институте. Шелехов — город на 40 тысяч человек в 20 километрах от областного центра. Многие российские СМИ опубликовали эту новость с подробностями.

Дарья Шипилова стала нулевым пациентом Фото: коллаж Фокус

Дарья Шипилова родом из Иркутска, она закончила местный медицинский университет. Как минимум с 2022 года она работала в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте. По предварительным данным, 25 сентября она на работе работала с возбудителем чумы, "разбила пробирку" с возбудителем чумы, но никому об этом не сообщила. 27 сентября она почувствовала себя плохо. В течение нескольких дней Шипилова жаловалась на ухудшение состояния, в итоге девушка вызвала скорую и была госпитализирована в Шелеховскую больницу, где она не сразу сообщила, что могла заразиться чумой и получила неправильное лечение. В итоге в ночь на 2 октября она скончалась.

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В районной больнице Шелехова объявили карантин из-за "опасной инфекции": никого не выписывали и не принимали новых пациентов. Людей, которые могли контактировать с Дарьей, отвезли на обследования и тоже закрыли на карантин. Всего таких оказалось около 200 человек. От какой именно инфекции умерла Дарья — власти не сообщали.

При этом пропагандистский канал Mash утверждал, что погибшая якобы незадолго вернулась из командировки из Бурятии, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прямо заявил, что Шипилова умерла от чумы, но потом изменил свій пост, добавив "возможно".

В то же время издание "Люди Байкала" сообщало, что жители Шелехова заметили на улицах людей в защитных костюмах, масках и перчатках.

Утверждается, что в Шелехове видели людей в защитных костюмах Фото: коллаж Фокус

А в иркутском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА), руководство вуза отменило занятия "из-за случая с легочной чумой в Шелехове". Преподавателям сказали не приходить на работу.

"Посоветовали без лишней необходимости не пользоваться общественным транспортом, не посещать общественные места", — говорил источник в вузе.

Власти Байкальска, города рядом с Шелеховым, опубликовали пост, в котором заявлялось: "В связи с неофициальной информацией о выявлении в городе Шелехове факта заболевания человека инфекцией чумы, просим Вас ограничить посещение Шелехова и прилегающих к городу поселений до уточнения обстоятельств по данной угрозе". Пост провисел два часа, прежде, чем его удалили.

Удаленный пост про чуму властей Байкальска Фото: Скриншот

ТГ-канал прокремлевского РЕН ТВ удалил все пять публикаций, посвященных распространению чумы.

Чума в Иркутской области — что происходит сейчас

На данный момент в России стараются не упоминать чуму в Иркутской области. 4 октября в Роспотребнадзоре заявили, что у сотрудницы противочумного института выявлена не чума, а "пневмония неустановленной этиологии". Кроме того, в ведомстве утверждают, что в Иркутском противочумном институте не было аварий при работе с патогенными микроорганизмами.

5 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что "за прошедшие дни новых случаев обращения к врачам от сотрудников противочумного института не выявлено", а "санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелеховском районе – стабильная".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит "слушать разные слухи" о чуме в Иркутской области. При этом в Москве проверяют прилетевших из Иркутской области.

При этом "Люди Байкала" сообщали, что несколько больниц и роддом в Иркутске закрыли на карантин на три недели на фоне новостей о чуме. На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели масочный режим. В аптеках люди раскупили антибиотики. Врачи прямо говорят о чуме, но официально в документах, которые поступают в больницы, диагноз не указан — чума там не фигурирует.

В Иркутске рожениц проверяют на чуму Фото: Скриншот

Но роженицам, которые приезжают в Иркутский роддом, теперь выдают чек-лист на симптомы чумы.

История про чуму вышла за границы РФ

Тема российской чумы живо обсуждается в соцсетях и зарубежными СМИ. Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что следит за ситуацией в Иркутской области и усилило санитарно-карантинный контроль на границе. Аналогичные меры ввели и в Кыргызстане. Отреагировали даже в Белом доме, заявив, что "оценивают варианты действий" в связи с подозрениями на вспышку чумы в России.

Когда Дональда Трампа прямо спросили"Что предпримут США в связи с исходящими из России рисками легочной чумы?"

Он ответил, что в России заболевание называют пневмонией, и добавил, что в последние годы ее труднее лечить, поскольку бактерии стали сильнее.

"Но мы им поможем", — заявил американский президент.

Другому журналисту Дональд Трамп сказал, что пока не разговаривал с представителями России, но остается в курсе "ситуации с пневмонией". Он добавил, что США всегда готовы помочь тем, кто сталкивается с такой проблемой.

Напомним, Фокус писал о вспышке чумы в Иркутской области и рассказывал, что за болезнь вызвала такую панику в РФ и за ее пределами.

Также мы рассказывали о реакции Белого дома на чуму в РФ.