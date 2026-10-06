Чума в Росії: Трамп пообіцяв допомогти Путіну — наскільки все серйозно

Новини про чуму в Іркутській області вже вийшли за межі Росії, і тепер у соціальних мережах по всьому світу обговорюють ймовірність нової пандемії. Навіть у Білому домі заявили, що "стежать" за ситуацією.

Про легеневу чуму в Росії спочатку писали багато хто, навіть пропагандистські ЗМІ, але потім дописи видалили або змінили. Наразі про ситуацію в Іркутській області відомо вкрай мало, але занепокоєння через спалах небезпечної хвороби тепер виникають і за межами РФ. Фокус зібрав усе, що відомо.

Чума в Росії — що сталося

Вночі 2 жовтня в лікарні міста Шелехова в Іркутській області померла 28-річна Дар’я Шипілова. Вона працювала лаборанткою в Іркутському інституті боротьби з чумою. Шелехов — місто з населенням 40 тисяч осіб, розташоване за 20 кілометрів від обласного центру. Багато російських ЗМІ опублікували цю новину з подробицями.

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Дар"я Шипілова стала "нульовим" пацієнтом Фото: колаж Фокус

Дар’я Шипілова родом з Іркутська, вона закінчила місцевий медичний університет. Принаймні з 2022 року вона працювала в Іркутському науково-дослідному інституті боротьби з чумою. За попередніми даними, 25 вересня вона на роботі мала справу зі збудником чуми, "розбила пробірку" зі збудником чуми, але нікому про це не повідомила. 27 вересня вона почувалася зле. Протягом кількох днів Шипілова скаржилася на погіршення стану, зрештою дівчина викликала швидку і була госпіталізована до Шелеховської лікарні, де вона не відразу повідомила, що могла заразитися чумою, і отримала неправильне лікування. У підсумку в ніч на 2 жовтня вона померла.

У районній лікарні Шелехова оголосили карантин через "небезпечну інфекцію": нікого не виписували й не приймали нових пацієнтів. Людей, які могли контактувати з Дарією, відвезли на обстеження і також помістили на карантин. Загалом таких виявилося близько 200 осіб. Від якої саме інфекції померла Дарія — влада не повідомляла.

При цьому пропагандистський канал Mash стверджував, що загибла нібито нещодавно повернулася з відрядження з Бурятії, де на кордоні з Монголією було зафіксовано осередок чуми.

Голова Бурятії Олексій Циденов прямо заявив, що Шипілова померла від чуми, але потім змінив свій допис, додавши "можливо".

Водночас видання "Люди Байкалу" повідомляло, що мешканці Шелехова помітили на вулицях людей у захисних костюмах, масках і рукавичках.

Стверджується, що в Шелехові бачили людей у захисних костюмах Фото: колаж Фокус

А в іркутській філії Московського державного технічного університету цивільної авіації (МГТУ ЦА) керівництво вишу скасувало заняття "через випадок легеневої чуми в Шелехові". Викладачам сказали не приходити на роботу.

"Порадили без зайвої потреби не користуватися громадським транспортом і не відвідувати громадські місця", — зазначив джерело у виші.

Влада Байкальська, міста поблизу Шелехова, опублікувала допис, у якому зазначалося: "У зв’язку з неофіційною інформацією про виявлення в місті Шелехові випадку захворювання людини на чуму, просимо Вас обмежити відвідування Шелехова та прилеглих до міста населених пунктів до з’ясування обставин щодо цієї загрози". Допис провисів дві години, перш ніж його видалили.

Віддалений пост про "чуму" влади Байкальська Фото: Скриншот

Телеграм-канал прокремлівського "РЕН ТВ" видалив усі п’ять публікацій, присвячених поширенню чуми.

Чума в Іркутській області — що відбувається зараз

Наразі в Росії намагаються не згадувати про чуму в Іркутській області. 4 жовтня у Росспоживнагляді заявили, що у співробітниці протичумного інституту виявлено не чуму, а "пневмонію невстановленої етіології". Крім того, у відомстві стверджують, що в Іркутському протичумному інституті не було аварій під час роботи з патогенними мікроорганізмами.

5 жовтня губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що "за останні дні нових випадків звернень до лікарів з боку співробітників інституту боротьби з чумою виявлено не було", а "санітарно-епідеміологічна ситуація в Іркутську та Шелеховському районі — стабільна".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не варто "прислухатися до різних чуток" про чуму в Іркутській області. При цьому в Москві проводять перевірку осіб, які прилетіли з Іркутської області.

При цьому "Люди Байкалу" повідомляли, що кілька лікарень та пологовий будинок в Іркутську закрили на карантин на три тижні на тлі новин про чуму. На Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові запровадили режим носіння масок. В аптеках люди розкупили антибіотики. Лікарі прямо говорять про чуму, але офіційно в документах, які надходять до лікарень, діагноз не вказано — чума там не фігурує.

В Іркутську породіль перевіряють на чуму Фото: Скриншот

Але породіллям, які приїжджають до Іркутського пологового будинку, тепер видають чек-лист із симптомами чуми.

Історія про чуму вийшла за межі РФ

Тема російської чуми активно обговорюється в соціальних мережах та закордонних ЗМІ. Міністерство охорони здоров’я Казахстану заявило, що стежить за ситуацією в Іркутській області та посилило санітарно-карантинний контроль на кордоні. Аналогічні заходи запровадили й у Киргизстані. Відреагували навіть у Білому домі, заявивши, що "оцінюють варіанти дій" у зв’язку з підозрами щодо спалаху чуми в Росії.

Коли Дональда Трампа прямо запитали: "Яких заходів вживатимуть США у зв’язку з ризиками легеневої чуми, що походять із Росії?"

Він відповів, що в Росії це захворювання називають пневмонією, і додав, що останніми роками її лікувати складніше, оскільки бактерії стали сильнішими.

"Але ми їм допоможемо", — заявив американський президент.

Іншому журналісту Дональд Трамп сказав, що поки що не розмовляв із представниками Росії, але стежить за "ситуацією з пневмонією". Він додав, що США завжди готові допомогти тим, хто стикається з такою проблемою.

Нагадаємо, "Фокус" писав про спалах чуми в Іркутській області та розповідав, яка саме хвороба викликала таку паніку в РФ та за її межами.

Також ми розповідали про реакцію Білого дому на чуму в РФ.