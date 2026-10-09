Чума в Сибіру: РФ раптово згорнула моніторинг після смерті працівниці лабораторії

Російська влада завершила запобіжні заходи та медичний моніторинг контактних осіб після смерті 28-річної працівниці Іркутського протичумного інституту. Майже 5000 лабораторних тестів не виявили небезпечних патогенів.

Про це, як передає Bloomberg, повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв, посилаючись на результати розслідування.

За його словами, померлій діагностували позалікарняну пневмонію. Вона була вакцинована проти небезпечних інфекцій, з якими працювала. Розслідування також не виявило аварій із патогенними мікроорганізмами в інституті, а необхідних процедур безпеки, за даними губернатора, дотримувалися.

Медичний моніторинг усіх людей, які контактували з померлою, також завершили. Рішення ухвалили після того, як майже 5000 лабораторних тестів не виявили небезпечних збудників.

Смерть працівниці інституту привернула міжнародну увагу цього тижня. З'явилися припущення, що причиною могла бути легенева чума. Ситуація викликала занепокоєння через паралелі з початком пандемії COVID-19, а обмежена й повільна комунікація російської влади сприяла поширенню чуток і припущень.

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Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в середу, що Росія підтвердила початковий карантин і тестування приблизно 200 контактних осіб.

Раніше з’являлися повідомлення про нібито спалах легеневої чуми в Росії, який російська влада може намагатися приховати. Видання Фокус розбиралося, чим небезпечна ця хвороба та які загрози вона становить для світу.

На тлі новин з Іркутської області в Росії також зріс попит на роман Альбера Камю “Чума”.

Заслужена лікарка України Ольга Голубовська, зі свого боку, зазначила, що “іркутська чума” — це не спалах смертельної хвороби, а окремий випадок, щодо якого досі недостатньо інформації. За її словами, у світі щороку реєструють близько 3000 випадків чуми, однак масштабного поширення захворювання не очікується.