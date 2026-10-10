Память о 33 тысячах погибших: в Германии признали особую ответственность перед Украиной

9 октября немецкий Бундестаг на специальном заседании, приуроченном к 85-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, принял решение об особой исторической ответственности Германии перед Украиной.

Германия должна не только сохранять память о преступлениях нацистского режима в Украине, но и поддерживать украинское государство в условиях российской агрессии. Об этом заявил Бундестаг, приняв 9 октября резолюцию к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Документ предусматривает продолжение политической, экономической, гуманитарной и военной помощи Украине, а также поддержку возвращения украинских детей, похищенных Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Бундестага.

Так, в пятницу, 9 октября 2026 года, Бундестаг Германии после получасовых дебатов принял две резолюции, посвящённые 85-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

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Первая, подготовленная партией "Союз 90/Зеленые", касается исторической ответственности Германии перед Украиной. Вторую внесли представители правящей коалиции — ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). За первую резолюцию проголосовали её авторы и Левая партия, тогда как представители ХДС/ХСС, АдН и СДПГ воздержались. Вторую поддержали авторы и "Зеленые", а депутаты АдН и Левой партии воздержались. Таким образом, по данным официального сайта немецкого парламента, оба документа набрали необходимую поддержку без единого голоса "против".

Какую ответственность Германия признает перед Украиной

В резолюции правящей коалиции подчеркивается особая историческая ответственность Германии за сохранение памяти о жертвах Бабьего Яра и поддержку Украины сегодня.

Документ предусматривает продолжение научных исследований и документирования преступлений нацистского режима в Украине и на других оккупированных в то время территориях Восточной Европы. Для этого предлагается усилить сотрудничество между немецкими, украинскими и другими европейскими архивами, научными учреждениями и мемориальными комплексами.

Отдельно в резолюции отмечается, что историческая ответственность не ограничивается почтением памяти погибших. Она также предполагает противодействие антисемитизму, расизму, искажению истории и имперскому насилию.

Депутаты также связали историческую ответственность Германии с современной российской агрессией против Украины.

В документе отмечается, что Украина должна и впредь получать всестороннюю помощь для защиты своего суверенитета, независимости и территориальной целостности. Речь идет о политической, экономической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке.

Что известно о похищенных Россией украинских детях

Отдельный пункт резолюции касается украинских детей и подростков, которых Россия незаконно вывезла из Украины.

В документе говорится о необходимости прилагать усилия для возвращения около 20 тысяч детей и подростков к родителям или родственникам. Этот вопрос включили в более широкий перечень мер, которые Германия должна поддерживать в рамках своей политики в отношении Украины.

Кроме того, резолюция предусматривает поддержку европейской и евроатлантической перспективы украинского государства.

Таким образом, принятый документ охватывает не только историческую память, но и конкретные направления современной политики Германии в отношении Украины.

Оценка решения

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал это решение необычным для парламентской практики, ведь депутаты предпочли совместную работу политическому соперничеству. По его словам, подготовка документа длилась несколько лет.

Дипломат сравнил это голосование с дискуссиями четырехлетней давности о поставках Украине немецких танков Leopard. Тогда велись ожесточённые споры, а сейчас историческую ответственность чётко связывают с моральным долгом помогать Украине защищаться от российской агрессии.

По мнению посла, нынешнее единство демократических сил немецкого парламента напоминает осень 2022 года, когда Бундестаг признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в Бундестаге Фото: Facebook

Почему Бундестаг посвятил заседание Бабьему Яру

Бабий Яр в Киеве стал одним из крупнейших мест массовых убийств евреев в Европе во время Холокоста.

29–30 сентября 1941 года нацистские оккупационные силы и их пособники расстреляли там около 33,8 тысячи евреев, в основном жителей Киева.

В последующие годы оккупации Бабий Яр оставался местом массовых казней, где нацисты и их пособники убивали также рома, военнопленных, украинских националистов, пациентов психиатрической больницы и других мирных жителей. В целом, по разным оценкам, в Бабьем Яру было убито более 100 тысяч человек.

Сегодня Бабий Яр является одним из ключевых символов памяти о жертвах нацистских преступлений в Украине и Холокоста.

85-я годовщина трагедии стала поводом для парламентского обсуждения не только исторических преступлений, но и того, как Германия должна действовать сегодня, учитывая свое прошлое.

Напомним, недавно Киевский городской совет поддержал идею создания военного кладбища и мест почетного захоронения украинских защитников в столице. Участок планируется обустроить вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе, недалеко от урочища Бабий Яр.

Также "Фокус" писал, что 1 марта 2022 года россияне нанесли ракетный удар по Киеву, в ходе которого была поражена территория вблизи мемориального комплекса "Бабий Яр". Об атаке сообщил тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что удар произошел во время интервью Владимира Зеленского иностранным журналистам. По словам Ермака, ракеты попали в район, где расположен мемориал жертвам Холокоста.