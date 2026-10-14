$100 тысяч за доступ к президенту: Трамп потребовал увольнения бывшей невесты своего сына

Кэти Закария, новый спикер Белого дома, во время своего первого брифинга сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Кимберли Гилфойл с поста американского посла в Греции.

Гилфойл, бывшую невесту Дональда Трампа-младшего, попросили уйти в отставку после того, как она, по сообщениям, попросила у спонсора Трампа $100 000, сообщает The Independent.

Эрик Дитерс, спонсор Республиканской партии, который пытался привлечь внимание администрации Трампа к своим личным налоговым и юридическим проблемам, на прошлой неделе рассказал, что Гилфойл попросила его перевести $100 000 для погашения задолженности по ее карте American Express незадолго до слушаний в Сенате по утверждению ее кандидатуры в июле 2025 года.

Она пообещала стать его "верным союзником в окружении Трампа" в случае выполнения этой просьбы.

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"Милый, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты сделал это для меня сегодня (перевел деньги, прим. ред)", — говорилось в текстовом сообщении, отправленном 3 июля 2025 года. Содержание переписки изучили журналисты The New York Times. Скрины изданию предоставил сам Дитерс.

Просьбу о переводе денег он не выполнил.

Реакция Трампа

Дональд Трамп дистанцировался от бывшей невесты своего сына Кимберли Гилфойл, добившись ее ухода с поста посла США в Греции на фоне скандала, связанного с требованием денег в обмен на доступ к президенту.

Отвечая на вопрос об обвинениях в неправомерных действиях Гилфойл, американский лидер сказал:

"Нет, она не была членом моей семьи. Она, полагаю, встречалась с моим сыном довольно давно, Она ездила в Грецию, хорошо справлялась с работой, но нам не понравилось то, о чем мы читали".

Гилфойл отрицает все обвинения

Сама Гилфойл решительно отвергла выдвинутые против нее обвинения. В своем заявлении она отметила, что работа на посту посла США в Греции стала для нее "величайшей честью в жизни", поблагодарив Трампа и госсекретаря Марко Рубио за то, что они "доверили ей исключительную привилегию представлять величайшую страну в мировой истории".

"Эти обвинения ложны, и я намерена решительно отстаивать свое имя, репутацию и честное слово. Я посвятила свою профессиональную жизнь борьбе за справедливость, отстаиванию того, что правильно, и защите ценностей, делающих Америку исключительной. Я не позволю ложным обвинениям перечеркнуть десятилетия моей государственной службы", — написала в соцсети X Гилфойл.

Кимберли и Дональд Трамп-младший были помолвлены почти четыре года, прежде чем расстались в конце 2024 года — вскоре после того, как его отец во второй раз выиграл президентские выборы.

Гилфойл и Трамп-младший были в отношениях несколько лет Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Когда в декабре 2024 года впервые появились слухи о романе Трампа-младшего с его нынешней супругой Беттиной Андерсон, источник сообщил, что расставание Кимберли и Дона-младшего прошло "по-дружески", добавив, что семья Трампа по-прежнему "очень тепло относится" к Гилфойл.

Напомним, новая пресс-секретарь Трампа Кэти Закария опозорилась на первом же брифинге.

Также сообщалось, что сын Трампа вернул российскому олигарху деньги, потраченные на его скандальную свадьбу.