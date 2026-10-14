$100 тисяч за доступ до президента: Трамп вимагає звільнення колишньої нареченої свого сина

Кеті Закарія, нова речниця Білого дому, під час свого першого брифінгу повідомила, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнення Кімберлі Гілфойл з посади американського посла в Греції.

Гілфойл, колишню наречену Дональда Трампа-молодшого, попросили піти у відставку після того, як вона, за повідомленнями, попросила у спонсора Трампа $100 000, повідомляє The Independent.

Ерік Дітерс, спонсор Республіканської партії, який намагався привернути увагу адміністрації Трампа до своїх особистих податкових та юридичних проблем, минулого тижня розповів, що Гілфойл попросила його переказати $100 000 для погашення заборгованості за її карткою American Express незадовго до слухань у Сенаті щодо затвердження її кандидатури в липні 2025 року.

Вона пообіцяла стати його "вірним союзником у оточенні Трампа" у разі виконання цього прохання.

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"Любий, будь ласка, мені потрібно, щоб ти зробив це для мене сьогодні (переказав гроші, — прим. ред.)", — йшлося у текстовому повідомленні, надісланому 3 липня 2025 року. Зміст листування вивчили журналісти The New York Times. Скріншоти виданню надав сам Дітерс.

Він не виконав прохання про переказ грошей.

Реакція Трампа

Дональд Трамп дистанціювався від колишньої нареченої свого сина Кімберлі Гілфойл, домігшись її відставки з посади посла США в Греції на тлі скандалу, пов’язаного з вимогою грошей в обмін на доступ до президента.

Відповідаючи на запитання щодо звинувачень у неправомірних діях Гілфойл, американський лідер сказав:

"Ні, вона не була членом моєї родини. Вона, як я вважаю, зустрічалася з моїм сином досить давно. Вона їздила до Греції, добре справлялася з роботою, але нам не сподобалося те, про що ми читали".

Гілфойл заперечує всі звинувачення

Сама Гілфойл рішуче відкинула висунуті проти неї звинувачення. У своїй заяві вона зазначила, що робота на посаді посла США в Греції стала для неї "найбільшою честю в житті", подякувавши Трампу та держсекретареві Марко Рубіо за те, що вони "довірили їй винятковий привілей представляти найвеличнішу країну у світовій історії".

"Ці звинувачення є неправдивими, і я маю намір рішуче відстоювати своє ім’я, репутацію та чесне слово. Я присвятила своє професійне життя боротьбі за справедливість, відстоюванню того, що є правильним, та захисту цінностей, які роблять Америку винятковою. Я не дозволю, щоб неправдиві звинувачення звели нанівець десятиліття моєї державної служби", — написала у соцмережі X Гілфойл.

Кімберлі та Дональд Трамп-молодший були заручені майже чотири роки, перш ніж розійшлися наприкінці 2024 року — незабаром після того, як його батько вдруге виграв президентські вибори.

Гілфойл і Трамп-молодший були у стосунках кілька років Фото: Instagram kimberlyguilfoyle

Коли у грудні 2024 року вперше з’явилися чутки про роман Трампа-молодшого з його нинішньою дружиною Беттіною Андерсон, джерело повідомило, що розставання Кімберлі та Дона-молодшого відбулося "по-дружньому", додавши, що родина Трампа, як і раніше, "дуже тепло ставиться" до Гілфойл.

Нагадаємо, що нова прессекретарка Трампа Кеті Закарія зганьбилася вже на першому брифінгу.

Також повідомлялося, що син Трампа повернув російському олігарху гроші, витрачені на його скандальне весілля.