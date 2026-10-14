Невдалий дебют: нова прессекретарка Трампа переплутала свого чоловіка з президентом (відео)

Кеті Закарія, яка замінила Керолайн Лівітт на посаді прессекретарки президента Дональда Трампа, провела свій перший брифінг у Білому домі. Він тривав усього 14 хвилин і відзначився конфузом.

Відповідаючи на запитання про те, як вона планує поєднувати роботу з роллю матері чотирьох дітей, з огляду на те, що її родина мешкає в Каліфорнії, Закарія повідомила, що вони всі переїжджають до Вашингтона, проте випадково переплутала чоловіка з Трампом, пише The Independent.

"Думка про те, що я не буду проводити вечори зі своїми дітьми, є абсолютно неприйнятною, тому мій президент… е-е, вибачте, мій чоловік перебуває тут…", — сказала Закарія.

Уточнивши сказане, речниця поставилася до ситуації з гумором.

"Гарна обмовка", — зауважила вона.

Весь брифінг тривав 14 хвилин, і протягом перших восьми хвилин Кеті вихваляла "енергійного президента" та заявляла про "рекордну відвідуваність" його мітингів, після чого швидко перелічила позитивні дані щодо зростання зарплат, цінах на ліки, ситуації з зайнятістю та обсягах виробництва енергоресурсів.

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На відповіді на запитання журналістів вона виділила не більше шести хвилин.

Серед тих ЗМІ, які встигли поставити їй запитання, були Breitbart, Fox News та Daily Mail. Після цього Кеті достроково завершила прес-конференцію. Це був один із найкоротших брифінгів за останнє десятиліття, а помітне хвилювання прессекретарки стало предметом обговорення у Вашингтоні.

У західній пресі вже розкритикували її дебют, а The Independent взагалі назвав його катастрофічним. У свою чергу, New York Post звернув увагу на те, що нова прессекретарка Білого дому надто нервова.

Незважаючи на це, головний роботодавець Закарії залишився задоволеним тим, як проявила себе його нова підлегла.

"На мою думку, вона впоралася чудово. Вона виступила дуже добре", — заявив він.

Як повідомило виданню The Post обізнане джерело, Трамп особисто проінструктував свою нову головну представницю в Овальному кабінеті (через що вона трохи запізнилася) і доручив їй скористатися високим суспільним інтересом до брифінгу, щоб детально розповісти про свої досягнення та оголосити про рішення вимагати відставки послолки США в Греції Кімберлі Гілфойл.

До приходу в Білий дім Кеті Закарія працювала в медіакомпанії Трампа та була прессекретаркою Міністерства внутрішньої безпеки США.

Кеті Захарія разом із чоловіком виховують чотирьох дітей

На цій посаді вона замінила Керолайн Лівітт, яка залишила посаду наприкінці серпня 2026 року, щоб проводити більше часу з родиною.

Нагадаємо, у мережі бурхливо обговорюють фотографії, на яких президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки були зроблені під час гри в гольф.

Також повідомлялося, що жінка в червоному поруч із Трампом викликала переполох у мережі.