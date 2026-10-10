У команді Трампа гучні кадрові зміни: хто зайняв головне крісло Білого дому перед виборами

Трамп призначив новою прессекретаркою Білого дому Кеті Захарію, яка раніше працювала в його медіакомпанії та була речницею Міністерства внутрішньої безпеки США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення консервативної коментаторки Кеті Захарії новою прессекретаркою Білого дому. Вона замінить Кароліну Лівітт, яка залишила посаду наприкінці серпня 2026 року задля того, щоб проводити більше часу з родиною. Про кадрове рішення американський президент повідомив у п'ятницю, 9 жовтня, у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Дональда Трампа, Захарія обійме посаду в один із найбільш відповідальних періодів для адміністрації — напередодні проміжних виборів до Конгресу. Новій речниці доведеться комунікувати з медіа в умовах складного політичного середовища, коли діяльність Білого дому перебуває під пильною увагою як журналістів, так і опозиції.

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При цьому глава Білого дому охарактеризував Захарію як віддану прихильницю руху MAGA та зазначив, що вона має бездоганний послужний список підтримки.

"Вона має бездоганний послужний список підтримки та була вірною та блискучою прихильницею з самого початку. Вона також є відданою шанувальницею та членом MAGA!" — написав президент США.

Пост Дональда Трампа в соцмережі Truth Social Фото: Скриншот

Кеті Захарія уже відреагувала на своє призначення у соцмережі X.

"Служіння президенту Трампу та американському народу у цю вирішальну 250-річницю — це честь усього життя", — написала вона.

Де раніше працювала Кеті Захарія

Кар'єра Захарії в американській політиці почалася ще у 2006 році, написало видання The Washington Post. Тоді вона проходила стажування в Національному комітеті Республіканської партії за часів президентства Джорджа Буша-молодшого.

До призначення прессекретаркою адміністрації Дональда Трампа Захарія працювала старшою радницею з комунікацій у Trump Media & Technology Group. Ця компанія управляє платформою Truth Social, якою Трамп активно користується для публікації політичних заяв та оголошень.

Крім того, нетривалий час у 2026 році Захарія працювала речницею Міністерства внутрішньої безпеки США.

А ще Кеті Захарія виступала як політична коментаторка на американських телеканалах Fox News і Newsmax, де обговорювала діяльність адміністрації Трампа та питання внутрішньої політики США.

Відомо, що жінка здобула юридичну освіту в Університеті Пеппердайн у Каліфорнії і являється матір'ю 4 дітей.

Чому посада прессекретаря Білого дому важлива

Посада прессекретаря Білого дому традиційно є ключовим містком між президентом, владою та американським суспільством, формуючи офіційну позицію виконавчої гілки влади з найгостріших питань внутрішньої та зовнішньої політики.

Ця посада передбачає постійну комунікацію з медіа, зокрема під час криз, міжнародних переговорів і важливих політичних рішень.

Призначення Захарії відбулося менш ніж за місяць до проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на листопад 2026 року. У цей період адміністрація Трампа має регулярно пояснювати свої рішення та реагувати на запитання журналістів щодо політики уряду.

Водночас новій прессекретарці доведеться працювати в умовах напружених відносин Трампа з частиною американських медіа. Президент неодноразово вступав у публічні суперечки з журналістами, а його адміністрація конфліктувала з окремими редакціями через висвітлення діяльності Білого дому.

Нагадаємо, Дональд Трамп здивував американське суспільство вибором одягу, з’явившись на публіці у піджаку вартістю $279 від американського бренду Jos. A. Bank. Такий образ помітно відрізняється від його звичних дорогих костюмів, зокрема від Brioni, які Трамп часто обирає для публічних заходів.

А ще у мережі бурхливо обговорюють фото, на яких президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки було зроблено під час гри у гольф.