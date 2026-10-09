Дональд Трамп неочікувано вийшов на публіку у дешевому костюмі (фото)

Зовнішній вигляд Дональда Трампа викликав неабиякий ажіотаж. Американський президент з’явився на публіці у доволі бюджетному костюмі.

Ціна образу Трампа становить 279 доларів. Про це повідомляє CNN.

Трамп вийшов у світ у дешевому костюмі

На оприлюднених знімках видно, що президент США з’явився на публіці у недорогому піджаку від бренду Jos. A. Bank. Його вартість становить 279 доларів (близько 12,5 тисяч гривень).

Усі звикли, що Трамп зазвичай обирає для публічних заходів люксові образи, зокрема він полюбляє бренд Brioni. Однак цього разу під час мітингу у Небрасці журналісти помітили у президента США піджак від Jos. A. Bank.

Дональд Трамп у дешевому піджаку Фото: Скріншот Дональд Трамп у дешевому піджаку Фото: Скріншот

За інформацією медіа, ймовірно, костюм Трампа було пошито у Китаї чи Бангладеші. ЗМІ зазначили, що це "не правильно" з боку президента, який обіцяв повернення американського виробництва. Раніше Дональд оголосив масштабні тарифи проти торгових партнерів США, заявивши, що їхня політика завдає шкоди американцям.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дональд Трамп у 1990-х роках надсилав принцесі Діані до її резиденції в Кенсінгтонському палаці квіти на сотні фунтів і розглядав її як можливу "дружину-трофей". Проте Леді Ді обірвала його залицяння.

Президент США потрапив у смішний курйоз, який швидко розлетівся в мережі. Він кумедно здригнувся, коли над ним гучно пролетів бомбардувальник.

Крім того, у мережі бурхливо обговорюють фото, на яких президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки зроблені під час гри у гольф.