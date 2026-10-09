Дональд Трамп неожиданно появился на публике в дешевом костюме (фото)

Внешний вид Дональда Трампа вызвал настоящий ажиотаж. Американский президент появился на публике в довольно недорогом костюме.

Стоимость фигурки Трампа составляет 279 долларов. Об этом сообщает CNN.

Трамп появился на публике в дешевом костюме

На опубликованных снимках видно, что президент США появился на публике в недорогом пиджаке бренда Jos. A. Bank. Его стоимость составляет 279 долларов (около 12,5 тысяч гривен).

Все привыкли, что Трамп обычно выбирает для публичных мероприятий роскошные наряды, в частности, он предпочитает бренд Brioni. Однако на этот раз во время митинга в Небраске журналисты заметили на президенте США пиджак от Jos. A. Bank.

Дональд Трамп в дешевом пиджаке Фото: Скриншот Дональд Трамп в дешевом пиджаке Фото: Скриншот

По данным СМИ, вероятно, костюм Трампа был сшит в Китае или Бангладеш. СМИ отметили, что это "неправильно" со стороны президента, который обещал возродить американское производство. Ранее Дональд объявил о введении масштабных пошлин против торговых партнеров США, заявив, что их политика наносит ущерб американцам.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дональд Трамп в 1990-х годах посылал принцессе Диане в её резиденцию в Кенсингтонском дворце цветы на сотни фунтов и рассматривал её как возможную "трофейную жену". Однако леди Ди пресекла его ухаживания.

Президент США попал в забавную ситуацию, которая быстро разлетелась по сети. Он смешно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик.

Кроме того, в сети бурно обсуждают фотографии, на которых президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Гарп. Снимки сделаны во время игры в гольф.