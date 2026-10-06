Горы цветов и ощущение преследования: как Дональд Трамп ухаживал за принцессой Дианой

Дональд Трамп в 1990-х годах посылал принцессе Диане в её резиденцию в Кенсингтонском дворце цветы на сотни фунтов и рассматривал её как возможную "трофейную жену". Однако леди Ди пресекла его ухаживания.

Горы цветов и назойливое внимание Трампа заставили принцессу почувствовать себя жертвой преследований. Об этом сообщило издание Mirror.

Как Трамп ухаживал за принцессой Дианой

Дианой восхищались влиятельные мужчины со всего мира. Среди ее многочисленных поклонников оказался и нынешний президент США, который, как утверждается, даже надеялся на романтические отношения с ней.

По слухам, в 1990-х Трамп сделал щедрое пожертвование в один из ее любимых благотворительных фондов и прислал цветы в ответ на написанную от руки открытку с благодарностью. После этого он прислал принцессе "роскошный букет роз и орхидей" по случаю ее 35-летия.

"Он наводит на меня ужас"

Издание напомнило о репортаже корреспондентки BBC Селины Скотт, которая однажды раскрыла подробности ухаживаний Трампа за леди Ди. Она рассказала, что принцесса даже беспокоилась из-за чрезмерного внимания со стороны бизнесмена.

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"Трамп явно видел в Диане идеальную жену-трофей. Когда в ее доме стали скапливаться горы роз и орхидей, она все больше беспокоилась, что с этим делать. Казалось, будто Трамп преследует ее", — заявила Скотт.

Принцессу Диану пугали ухаживания Трампа

Утверждается, что поступки Трампа даже заставили принцессу высказать краткое, но резкое предупреждение: "Он вызывает у меня ужас".

По данным издания Express, ухаживания главы Белого дома за леди Ди начались после ее развода с нынешним королем Чарльзом. Издание напомнило, что на момент расторжения брака принцессы в августе 1996 года брак Трампа с его второй женой Марлой Мэйплз находился под угрозой.

Позже, спустя некоторое время после смерти Дианы, в своей книге "Искусство возвращения" (The Art Of The Comeback), изданной в 1997 году, Трамп выразил свое восхищение ею.

"Я не мог не заметить, как она влияла на людей. Она озаряла комнату. Ее шарм. Ее присутствие. Она была настоящей принцессой — женщиной мечты", — писал Трамп.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

принцесса Диана серьезно конфликтовала со своей мачехой Рейн Спенсер и однажды толкнула ее с лестницы;

также Чарльз Спенсер рассказывал, что у принцессы Дианы мог быть СДВГ.

Кроме того, издание Radar Online сообщало, что принцесса Диана рассмеялась, когда Чарльз предложил ей выйти за него замуж.