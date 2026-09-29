Столкнула с лестницы: как принцесса Диана ссорилась с мачехой

Принцесса Диана серьезно конфликтовала со своей мачехой Рейн Спенсер: дело дошло даже до падения с лестницы.

Новые подробности конфликта первой жены британского короля Чарльза III с её мачехой Рейн Спенсер стали известны после выхода мемуаров Чарльза Спенсера "Swan Song: Diana, My Sister". В книге младший брат леди Ди вспоминает случай, когда сестра, по его словам, толкнула мачеху прямо с лестницы. Об этом пишет InStyle.

Диана столкнула мачеху с лестницы

Конфликт произошел в 1989 году на фоне напряжённых отношений Рейн с матерью Дианы, Фрэнсис Шанд Кидд. Спенсер утверждает, что Диана решила поговорить с мачехой после того, как та якобы грубо обошлась с её матерью.

Впрочем, разговор быстро перерос в ссору. Рейн, по-видимому, сделала оскорбительное замечание в адрес Дианы и её брака с принцем Чарльзом, после чего леди Ди толкнула её. Женщина упала на ковровую лестницу.

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Этот эпизод Чарльз считает одним из самых напряжённых моментов в сложных отношениях сестры с мачехой.

Принцесса Диана с мачехой Фото: соцсети

Отметим, что мемуары "Swan Song: Diana, My Sister" вышли 22 сентября 2026 года. В них Чарльз Спенсер рассказывает о детстве принцессы Дианы, её браке с будущим королём, отношениях с семьёй и последних годах её жизни.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Диана "разразилась смехом", когда принц Чарльз сделал ей предложение.

Чарльз Спенсер вспомнил интересные моменты из жизни сестры, которые свидетельствуют о том, что у неё была тяжёлая форма РДУГ.

Кроме того, леди Ди чувствовала себя "третьим лишним" в собственном разводе. Мать принцев Гарри и Уильяма была огорчена тем, как королева Елизавета II вмешивалась в эту ситуацию.