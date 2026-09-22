Принцесса Диана, возможно, страдала РДУГ: брат раскрыл подробности ее характера

Брат принцессы Дианы — Чарльз Спенсер — вспомнил интересные моменты из жизни сестры, свидетельствующие о том, что у неё была тяжёлая форма РДУГ. Однако официально это расстройство не диагностировали.

Чарльз Спенсер изложил свои мысли в мемуарах "Лебединая песня: моя сестра Диана". По его словам, у него тоже диагностировали РДУГ уже в зрелом возрасте. Об этом сообщает People.

У принцессы Дианы подозревали РДУГ

Как рассказал Спенсер, принцесса Диана, как и он, страдала тяжелой формой РДУГ. Она якобы страдала дислексией, и ей было очень сложно запоминать орфографию, порядок слов и букв.

"У меня же очень тяжелая форма РДУГ проявилась только в зрелом возрасте, и я знаю, что это точно то же самое, что и у Дианы", — отметил Чарльз.

По его мнению, леди Ди страдала от недиагностированного расстройства и могла выйти из себя в любой момент. В их семье не было ни одного человека, с которым Диана бы не поссорилась.

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"Если она чувствовала, что друг её подвёл, — это было очень серьёзно. Ей было трудно оправиться от этого. Но понимание аспекта РДУГ действительно помогает понять её. А также того невероятного давления, под которым она находилась", — подчеркнул Спенсер.

Кроме того, Диана очень болезненно реагировала на отказы и порой была очень разочарована в людях. По мнению Чарльза, это было связано именно с РДУГ и характером принцессы.

"Она очень глубоко переживала все это. И я думаю, особенно потому, что она так много отдавала себя в своей общественной жизни", — отметил брат принцессы.

Кроме того, Спенсер заговорил об импульсивности леди Ди. Он вспомнил, как в детстве она без причины могла толкнуть Чарльза с велосипеда или как столкнула мачеху Рейн с лестницы.

Принцесса Диана с братом Чарльзом Фото: X (Twitter)

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принцесса Диана чувствовала себя "третьим лишним" в собственном разводе. Мать принцев Гарри и Уильяма была огорчена тем, как королева Елизавета II вмешивалась в эту ситуацию.

Леди Ди "разразилась смехом", когда принц Чарльз сделал ей предложение, ведь 20-летнюю девушку удивил неожиданный вопрос — при том, что к тому моменту она встречалась со своим будущим мужем всего около 12 раз.

Кроме того, Диана произнесла свои последние слова перед смертью случайному прохожему, который оказался рядом с местом ужасной аварии в Париже 28 лет назад и пытался помочь представительнице британской короны выжить.