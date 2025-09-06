Смерть принцессы Дианы: раскрыта тайна слов, которые она сказала в последние минуты своей жизни

Принцесса Диана последние слова перед смертью произнесла случайному человеку, который оказался вблизи места ужасной аварии в Париже 28 лет назад, и который пытался помочь представительнице британской короны выжить.

Случайным человеком, которому пришлось услышать последние слова принцессы Дианы, стал пожарный, который держал ее за руку, когда та лежала в обломках разбитого автомобиля. Об этом эксклюзивно узнало медиа Radar Online.

Пожарный Ксавьер Гурмелон был одним из самых ловких спасателей, которые прибыли на место аварии и пытались добраться до обломков автомобиля. Именно этот человек, утверждает медиа, подбежал к принцессе Диане первым.

Последние минуты жизни принцессы Дианы

По прошествии многих лет он рассказал, что когда увидел человека на заднем сиденье разбитой машины, то даже не осознал, кто перед ним. Только впоследствии, когда парамедик помогал поместить принцессу в автомобиль скорой помощи, Ксавьер понял: перед ним была одна из самых известных женщин на планете того времени.

"Когда я впервые ее увидел, она была в сознании и имела открытые глаза", — отметил пожарный.

Также он вспомнил последние слова принцессы Дианы, которые она произнесла ему перед смертью. Она успела произнести лишь несколько слов.

"Она спросила меня: "Боже мой, что случилось?", — рассказал Ксавьер.

После этих слов мужчина пытался успокоить принцессу. Ему показалось, что она находится в стабильном состоянии, и он взял ее за руку, не думая, что жизни женщины что-то угрожает. Уже через несколько минут после этого у принцессы Дианы остановилось сердце.

Пожарный провел сердечно-легочную реанимацию и массировал сердце Дианы, прежде чем она снова начала дышать. Затем ее забрала карета скорой помощи: в это время принцесса еще была жива. Принцессу Диану доставили после аварии в больницу Пити-Сальпетриер в Париже, где врачи боролись за ее жизнь, но в 4 утра по местному времени она была объявлена мертвой.

"Лишь позже в больнице я узнал, что она умерла, и это было очень трудно принять", — признался Ксавьер.

Пожарный также поделился, что даже спустя десятилетия он до сих пор вспоминает этот эпизод и не может забыть последние минуты жизни принцессы.

"Даже сейчас, почти три десятилетия спустя, я могу представить это в своей голове. Шум, обломки, ее голос — я буду вечно носить это с собой", — рассказал мужчина.

Как погибла принцесса Диана

36-летняя принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года, когда автомобиль, в котором она ехала вместе со своим спутником 42-летним Доди Фаедом, врезался в тоннель Понт-де-л'Альма. Водитель автомобиля также погиб в результате аварии.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года Ли Сансум, который работал охранником принцессы Дианы, рассказал, что могло стать причиной трагической гибели королевской представительницы. Как писало издание Express, он сообщил, что пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности.

