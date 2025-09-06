Смерть принцеси Діани: розкрито таємницю слів, які вона сказала в останні хвилини свого життя

Принцеса Діана останні слова перед смертю виголосила випадковій людині, яка опинилася поблизу місця жахливої аварії у Парижі 28 років тому, і яка намагалася допомогти представниці британської корони вижити.

Випадковою людиною, якій довелося почути останні слова принцеси Діани, став пожежник, який тримав її за руку, коли та лежала в уламках розтрощеного автомобіля. Про це ексклюзивно дізналося медіа Radar Online.

Пожежник Ксав'єр Гурмелон був одним із найспритніших рятувальників, які прибули на місце аварії та намагалися дістатися уламків автомобіля. Саме цей чоловік, стверджує медіа, підбіг до принцеси Діани першим.

Останні хвилини життя принцеси Діани

Після багатьох років він розповів, що коли побачив людину на задньому сидінні розтрощеної машини, то навіть не усвідомив, хто перед ним. Тільки згодом, коли парамедик допомагав помістити принцесу в автомобіль швидкої допомоги, Ксав'єр зрозумів: перед ним була одна з найвідоміших жінок на планеті того часу.

"Коли я вперше її побачив, вона була притомна і мала відкриті очі", — зазначив пожежник.

Також він пригадав останні слова принцеси Діани, які вона виголосила йому перед смертю. Вона встигла промовити лише кілька слів.

"Вона запитала мене: "Боже мій, що сталося?", — розповів Ксав'єр.

Після цих слів чоловік намагався заспокоїти принцесу. Йому здалося, що вона перебуває у стабільному стані, й він взяв її за руку, не думаючи, що життю жінки щось загрожує. Вже через кілька хвилин після цього у принцеси Діани зупинилося серце.

Пожежник провів серцево-легеневу реанімацію та масажував серце Діани, перш ніж вона знову почала дихати. Потім її забрала карета швидкої допомоги: у цей час принцеса ще була живою. Принцесу Діану доставили після аварії у лікарню Піті-Сальпетрієр у Парижі, де лікарі боролися за її життя, але о 4-й ранку за місцевим часом її було оголошено мертвою.

"Лише пізніше в лікарні я дізнався, що вона померла, і це було дуже важко прийняти", — зізнався Ксав'єр.

Пожежник також поділився, що навіть крізь десятиліття він досі згадує цей епізод і не може забути останні хвилини життя принцеси.

"Навіть зараз, майже три десятиліття потому, я можу уявити це у своїй голові. Шум, уламки, її голос — я вічно носитиму це з собою", — розповів чоловік.

Як загинула принцеса Діана

36-річна принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року, коли автомобіль, в якому вона їхала разом зі своїм супутником 42-річним Доді Фаєдом, врізався в тунель Понт-де-л'Альма. Водій автомобіля також загинув внаслідок аварії.

Варто зазначити, що у вересні 2022 року Лі Сансум, який працював охоронцем принцеси Діани, розповів, що могло стати причиною трагічної гибелі королівської представниці. Як писало видання Express, він повідомив, що пасажири автомобіля не були пристебнуті ремнями безпеки.

