Принцесса Диана рассмеялась, когда Чарльз сделал ей предложение, — СМИ

Принцесса Диана "разразилась смехом", когда принц Чарльз сделал ей предложение, ведь 20-летнюю девушку удивил неожиданный вопрос — при том, что к тому моменту она встречалась со своим будущим мужем всего около 12 раз.

Как пишет RadarOnline, Чарльз — в то время принц Уэльский — пригласил Диану в Виндзорский замок ещё до того, как в феврале 1981 года было объявлено об их помолвке.

Неожиданная реакция на предложение

Говорят, что Чарльз, которому на тот момент было 32 года, сказал ей: "Я так по тебе скучал", после чего отвел её в детскую комнату в замке и сделал ей предложение.

Вместо того чтобы сразу согласиться, Диана, как рассказывают, отреагировала довольно неожиданно — смехом.

Источник в королевских кругах рассказал: "Диана была совсем юной, и всё это стало для неё полной неожиданностью. Её смех не был попыткой высмеять Чарльза или признаком нежелания выходить за него замуж — это была мгновенная реакция на важность и некоторую неловкость этого момента. Ей внезапно задали вопрос, который должен был коренным образом изменить всю её жизнь. Стать женой Чарльза означало потенциально стать королевой в будущем, и она столкнулась с этой реальностью, когда ей было всего 20 лет".

Видео дня

Диана и Чарльз Фото: YouTube

Нервный смех Дианы

Эксперт по вопросам королевской семьи Ингрид Сьюард также рассказала о реакции Дианы в документальном фильме телеканала Channel 5 "Чарльз и Ди: правда об их свадьбе".

Женщина сказала: "Она разразилась смехом".

Сьюард добавила: "Думаю, это, наверное, была реакция на нервное напряжение. Она не считала это самым романтичным предложением руки и сердца, но предложение получила".

Королевский биограф Кристофер Уилсон также отметил, что Диана была удивлена тем, что Чарльз решил сделать ей предложение.

Принцесса Диана Фото: Википедия

Позже Диана вспоминала, как Чарльз прямо говорил о вероятности того, что она со временем станет королевой.

Она рассказывала: "Он спросил: "Ты осознаешь, что однажды станешь королевой?" А я ответила: "Я так сильно тебя люблю, я так сильно тебя люблю".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Анна подверглась резкой критике из-за своих совсем не королевских привычек в еде.

Принц Гарри и Меган Маркл пытались попасть в Белый дом.

Кроме того, издание Hello Magazine рассказало, как король отреагировал на новость о возвращении Гарри и Меган домой.