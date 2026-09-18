Принцеса Діана розсміялася, коли Чарльз просив її вийти заміж, — ЗМІ
Принцеса Діана "вибухнула сміхом", коли принц Чарльз освідчився їй, адже 20-річну дівчину здивувало несподівано запитання — при тому, що до того моменту вона зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком лише близько 12 разів.
Як пише RadarOnline, Чарльз — на той час принц Уельський — запросив Діану до Віндзорського замку ще до того, як у лютому 1981 року було оголошено про їхні заручини.
Несподівана реакція на освідчення
Кажуть, що Чарльз, якому на той час було 32 роки, сказав їй: "Я так за тобою сумував", після чого відвів її до дитячої кімнати в замку й освідчився.
Замість того щоб одразу погодитися, Діана, як розповідають, відреагувала досить несподівано — сміхом.
Джерело в королівських колах розповіло: "Діана була зовсім юною, і все це стало для неї повною несподіванкою. Її сміх не був спробою висміяти Чарльза чи свідченням небажання виходити за нього заміж — це була миттєва реакція на значущість і певну незручність цієї миті. Їй раптово поставили запитання, що мало докорінно змінити все її життя. Стати дружиною Чарльза означало потенційно стати королевою в майбутньому, і вона зіткнулася з цією реальністю, коли їй було лише 20 років".
Нервовий сміх Діани
Експертка з питань королівської родини Інгрід Сьюард також розповіла про реакцію Діани у документальному фільмі телеканалу Channel 5 "Чарльз і Ді: Правда про їхнє весілля".
Жінка сказала: "Вона вибухнула сміхом".
Сьюард додала: "Гадаю, це, мабуть, була реакція на нервове напруження. Вона не вважала це найромантичнішою пропозицією руки й серця, але пропозицію отримала".
Королівський біограф Крістофер Вілсон також зазначив, що Діана була здивована тим, що Чарльз вирішив освідчитися.
Згодом Діана згадувала, як Чарльз прямо говорив про ймовірність того, що вона з часом стане королевою.
Вона розповідала: "Він запитав: "Чи усвідомлюєш ти, що одного дня станеш королевою?" А я відповіла: "Я так сильно тебе кохаю, я так сильно тебе кохаю"".
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