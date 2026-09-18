Принцеса Діана розсміялася, коли Чарльз просив її вийти заміж, — ЗМІ

Принцеса Діана "вибухнула сміхом", коли принц Чарльз освідчився їй, адже 20-річну дівчину здивувало несподівано запитання — при тому, що до того моменту вона зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком лише близько 12 разів.

Як пише RadarOnline, Чарльз — на той час принц Уельський — запросив Діану до Віндзорського замку ще до того, як у лютому 1981 року було оголошено про їхні заручини.

Несподівана реакція на освідчення

Кажуть, що Чарльз, якому на той час було 32 роки, сказав їй: "Я так за тобою сумував", після чого відвів її до дитячої кімнати в замку й освідчився.

Замість того щоб одразу погодитися, Діана, як розповідають, відреагувала досить несподівано — сміхом.

Джерело в королівських колах розповіло: "Діана була зовсім юною, і все це стало для неї повною несподіванкою. Її сміх не був спробою висміяти Чарльза чи свідченням небажання виходити за нього заміж — це була миттєва реакція на значущість і певну незручність цієї миті. Їй раптово поставили запитання, що мало докорінно змінити все її життя. Стати дружиною Чарльза означало потенційно стати королевою в майбутньому, і вона зіткнулася з цією реальністю, коли їй було лише 20 років".

Видео дня

Діана та Чарльз Фото: YouTube

Нервовий сміх Діани

Експертка з питань королівської родини Інгрід Сьюард також розповіла про реакцію Діани у документальному фільмі телеканалу Channel 5 "Чарльз і Ді: Правда про їхнє весілля".

Жінка сказала: "Вона вибухнула сміхом".

Сьюард додала: "Гадаю, це, мабуть, була реакція на нервове напруження. Вона не вважала це найромантичнішою пропозицією руки й серця, але пропозицію отримала".

Королівський біограф Крістофер Вілсон також зазначив, що Діана була здивована тим, що Чарльз вирішив освідчитися.

Принцеса Діана Фото: Вікіпедія

Згодом Діана згадувала, як Чарльз прямо говорив про ймовірність того, що вона з часом стане королевою.

Вона розповідала: "Він запитав: "Чи усвідомлюєш ти, що одного дня станеш королевою?" А я відповіла: "Я так сильно тебе кохаю, я так сильно тебе кохаю"".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Анна зазнала жорсткої критики через свої зовсім не королівські звички щодо їжі.

Принц Гаррі та Меган Маркл намагалися потрапити до Білого дому.

Також видання Hello Magazine розповідало, як король відреагував на новину про повернення Гаррі та Меган додому.