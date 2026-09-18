Принцесу Анну висміяли через "огидну" харчову звичку (фото)

Принцеса Анна зазнала жорсткої критики через свої зовсім не королівські звички щодо їжі: заморожені пироги, консервовані овочі та перестиглі банани.

Як пише RadarOnline, Королівська принцеса (якій зараз 76 років) — єдина донька покійної королеви Єлизавети та принца Філіпа — вже давно надає перевагу практичним стравам, а не вишуканій кухні.

Вподобання принцеси Анни в їжі

Попри десятиліття участі в державних заходах та офіційних бенкетах, Анна полюбляє пироги бренду Fray Bentos, швидко розморожені продукти та прості овочі, а іноді й зовсім пропускає обід.

Джерело в палаці стверджує: "Анна їсть таку їжу, яку навіть найбідніші британські родини вважали б огидною, і це робить її об'єктом глузувань з боку інших членів королівської родини та персоналу палацу".

Королівський пілот Грем Лорі згадував, наскільки невибагливим було харчування під час польотів Анни на літаках.

Видео дня

Вн розповів: "Ми мали забезпечувати її їжею, тому ніколи не вилітали з бази Бенсон без того, що я називаю "мінімальним набором" продуктів. Це були ті чудові м'ясні пироги Fray Bentos у пласких бляшанках; ми також брали консервовані овочі та картоплю. Стюарди трохи вдосконалювали підливу, додаючи до неї спеції. І ми подавали пиріг зі стейком і нирками або пиріг із куркою та цибулею-пореєм".

Принцеса Анна Фото: The Royal Family

Ці страви різко контрастували з дорогою їжею, яку зазвичай подають під час подорожей першим класом, але, за словами Лорі, Анна була в захваті від цього.

Також принцеса пригощала гостей у своєму маєтку Гаткомб-парк у Глостерширі пирогами Fray Bentos з гарніром із зеленого горошку чи стручкової квасолі та вареної картоплі. Анна жартувала, що дбає про те, аби гості не засиджувалися допізна.

Принцеса Анна Фото: Скриншот

Що ще любить принцеса

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді раніше розповідав, що дочка королеви Єлизавети ІІ "майже завжди надавала перевагу бананам, які вже майже почорніли — перестиглим, — оскільки вони легше засвоюються".

Королівська принцеса також часто пропускає обід — звичка, яку вона давно поділяє зі своїм братом, королем Чарльзом: він вважає перерву на обід марнуванням дорогоцінного робочого часу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Анна вкотре підтвердила свій статус найощадливішої представниці королівської родини, з'явившись на світському заході у вишуканому вінтажному образі.

Принцеса Великої Британії здійснила несподіваний таємний візит до України.

Анна в розкішному вбранні й ефектній тіарі сяяла на державному бенкеті, влаштованому королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці.