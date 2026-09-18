Принцессу Анну высмеяли из-за "отвратительной" пищевой привычки (фото)

Принцесса Анна подверглась резкой критике из-за своих отнюдь не королевских пищевых привычек: замороженные пироги, консервированные овощи и перезрелые бананы.

Как пишет RadarOnline, королевская принцесса (которой сейчас 76 лет) — единственная дочь покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа — уже давно предпочитает простые блюда, а не изысканную кухню.

Кулинарные предпочтения принцессы Анны

Несмотря на то, что она уже десятилетиями участвует в государственных мероприятиях и официальных банкетах, Анна любит пироги бренда Fray Bentos, быстро размораживаемые продукты и простые овощи, а иногда и вовсе пропускает обед.

Источник во дворце утверждает: "Анна ест такую пищу, которую даже самые бедные британские семьи сочли бы отвратительной, и это делает её объектом насмешек со стороны других членов королевской семьи и персонала дворца".

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Королевский пилот Грэм Лори вспоминал, насколько скромным было питание во время полетов Анны на самолетах.

Он рассказал: "Мы должны были обеспечивать её едой, поэтому никогда не вылетали с базы Бенсон без того, что я называю "минимальным набором" продуктов. Это были те замечательные мясные пироги Fray Bentos в плоских жестяных банках; мы также брали консервированные овощи и картофель. Стюарды немного улучшали соус, добавляя в него специи. И мы подавали пирог со стейком и почками или пирог с курицей и луком-пореем".

Принцесса Анна Фото: The Royal Family

Эти блюда резко контрастировали с дорогой едой, которую обычно подают во время путешествий первым классом, но, по словам Лори, Анна была в восторге от этого.

Кроме того, принцесса угощала гостей в своём поместье Гаткомб-Парк в Глостершире пирогами Fray Bentos с гарниром из зелёного горошка или стручковой фасоли и вареного картофеля. Анна шутила, что следит за тем, чтобы гости не засиживались допоздна.

Принцесса Анна Фото: Скриншот

Что ещё любит принцесса

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгреди ранее рассказывал, что дочь королевы Елизаветы II "почти всегда предпочитала бананы, которые уже почти почернели — перезрелые, — поскольку они легче усваиваются".

Королевская принцесса также часто пропускает обед — привычка, которую она давно разделяет со своим братом, королём Чарльзом: он считает перерыв на обед пустой тратой драгоценного рабочего времени.

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