Принцесса Анна появилась в 42-летнем платье на торжественном мероприятии (фото)

Британская принцесса Анна в очередной раз подтвердила свой статус самой экономной представительницы королевской семьи, появившись на светском мероприятии в изысканном винтажном наряде. Для торжественного банкета организации Honourable Company of Master Mariners в Лондоне её высочество достала из своего гардероба особое платье с многолетней историей.

Возвращение королевского ретро

Это маслянисто-желтое платье с нежными розовыми цветами принцесса впервые продемонстрировала ещё 42 года назад во время своего официального визита в Гамбию.

Принцесса Анна 42 года назад в Гамбии Фото: коллаж Фокус

Через четыре десятилетия королевская особа не только сохранила наряд в идеальном состоянии, но и полностью воссоздала свой прежний наряд, вновь дополнив его элегантными перчатками.

Принцесса Анна надела платье, в котором уже появлялась 42 года назад Фото: Instagram Принцесса Анна в платье, сшитом 42 года назад Фото: Instagram

Такой выход стал ярким примером осознанного потребления и продемонстрировал замечательную способность Её Высочества оставаться верной своему стилю на протяжении многих лет.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Принцесса Великобритании совершила неожиданный тайный визит в Украину. Во время поездки она встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими и возложила к мемориалу детям, погибшим в результате войны, одну особенную вещь, а также провела ряд встреч.

Анна в роскошном наряде и эффектной тиаре сияла на государственном банкете, устроенном королем Чарльзом III в Букингемском дворце в честь визита эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада ибн Халифа Аль Тани и первой из его трёх жён, шейхи Джавахер, в Великобританию.

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Кроме того, меры безопасности в отношении принцессы Шарлотты были усилены после того, как в суде были озвучены шокирующие данные о мужчине, обвиняемом в преследовании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Следствие выяснило, что подозреваемый искал в интернете информацию о королевских детях параллельно с запросами об оружии и способах убийства.