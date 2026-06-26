Принцесса Шарлотта в опасности: королевскую семью Великобритании преследуют

Безопасность принцессы Шарлотты была усилена после того, как в суде были озвучены шокирующие данные о мужчине, обвиняемом в преследовании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Следствие выяснило, что подозреваемый искал в интернете информацию о королевских детях параллельно с запросами об оружии и способах убийства.

Эти обвинения были озвучены в ходе слушания дела 39-летнего Алекса Дженкинсона. Уже в следующем месяце он предстанет перед судом в связи с инцидентом, произошедшим 6 мая: мужчина перехватил 66-летнего принца Эндрю недалеко от его дома в королевском поместье Сандрингем в Норфолке, пишет RadarOnline.

Прокуроры утверждают, что Дженкинсон также собирал информацию о принцессе Уэльской и её детях. В связи с этим полиция графства Саффолк обратилась в суд с просьбой выдать временный ордер о защите от преследования на время досудебного расследования. Суд удовлетворил это ходатайство, а полноценное слушание по вопросу об ордере назначил на август.

Відео дня

Джеймс Фаррелл, представитель полиции Саффолка, сообщил суду, что после проверки телефона задержанного правоохранители обнаружили обширную историю поисковых запросов.

"Мы считаем, что это свидетельствует о целенаправленном поведении, которое обостряется и имеет все признаки преследования, — отметил Фаррелл. — У господина Дженкинсона заметны элементы обиды и фиксации на объекте. У нас есть веские основания полагать, что этот ордер необходим для защиты потерпевшего от рисков. Обычных условий освобождения под залог недостаточно".

По данным суда, следователи выявили запросы, касающиеся огнестрельного оружия, ножей, взрывчатки, членов королевской семьи и способов убийства. Фаррелл также предупредил, что без строгого контроля Дженкинсон может зациклиться на новых видах оружия, а это приведет к неконтролируемым и гораздо более серьезным последствиям.

Усиление охраны монаршей семьи

Источник, знакомый с ходом дела, отметил, что активность подозреваемого в сети вызвала гораздо большее беспокойство, чем первоначальный инцидент с принцем Эндрю.

"Следователи сочли объем и характер запросов настолько серьезными, что это оправдало дополнительные меры безопасности на время рассмотрения уголовного дела, — поделился инсайдер. — Было очевидно, что его опасный интерес только усиливается. Тот факт, что в деле фигурируют дети, привел к колоссальному усилению охраны вокруг королевских потомков, в частности самых уязвимых, среди которых и Шарлотта".

Сам Дженкинсон не признает себя виновным в использовании угроз, оскорблений или нецензурной лексики с целью преследования или запугивания. Обвинения касаются эпизода, когда он якобы подошёл к принцу Эндрю вблизи Марш-Фарм, а затем преследовал его пешком и на автомобиле, будучи одетым в балаклаву и камуфляж.

Топор и попытка побега из больницы

В суде также стали известны подробности задержания. Когда вооружённые полицейские задержали Дженкинсона, у него при себе была топор с деревянной рукояткой, а в кармане — камень. Сначала мужчину госпитализировали в соответствии с Законом о психическом здоровье, однако впоследствии выписали после того, как он, по имеющейся информации, пытался сбежать из больницы.

В настоящее время Дженкинсон находится под строгими условиями освобождения под залог, которые категорически запрещают ему контактировать с принцем Эндрю или вообще въезжать на территорию Норфолка. Кроме того, ему запрещен доступ в радиусе 500 метров к поместью Сандрингем, Букингемскому дворцу, замку Балморал, Виндзорскому замку и Хайгроув-Хаус.

Бенджамин Тиле-Лонг, адвокат Дженкинсона, убеждал суд, что временный ордер является излишним, поскольку его подзащитный не совершал новых правонарушений с момента ареста и уже находится под строгими условиями залога.

Несмотря на это, заместитель старшего окружного судьи Тан Икрам удовлетворил ходатайство полиции. Он заявил Дженкинсону, что тот обязан соблюдать строгие ограничения на передвижение и пользование интернетом до завершения основного уголовного процесса. Другой источник добавил, что этот ордер отражает позицию суда относительно необходимости превентивных мер, поскольку потенциальный риск слишком высок, хотя вина мужчины еще не доказана в суде.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Принцесса Шарлотта поразительно напоминает свою маму Кейт Миддлтон одной деталью.

Принцесса Шарлотта проходит экспресс-курс королевского протокола у своей двоюродной бабушки, принцессы Анны, готовясь к будущей роли, которая может включать в себя наследование титула королевской принцессы.

Кроме того, 2 июня 1953 года Елизавета II стала королевой Великобритании. Как выглядело её роскошное коронационное платье.