Принцеса Шарлотта в небезпеці: королівську родину Британії переслідують

Безпеку принцеси Шарлотти було посилено після того, як у суді озвучили шокуючі дані про чоловіка, обвинуваченого у переслідуванні Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. Слідство з'ясувало, що підозрюваний шукав в інтернеті інформацію про королівських дітей паралельно із запитами про зброю та способи вбивства.

Ці звинувачення озвучили під час слухання справи 39-річного Алекса Дженкінсона. Уже наступного місяця він постане перед судом через інцидент, що стався 6 травня: чоловік перестрів 66-річного принца Ендрю неподалік від його будинку в королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку, пише RadarOnline.

Прокурори стверджують, що Дженкінсон також збирав інформацію про принцесу Уельську та її дітей. Через це поліція графства Саффолк звернулася до суду з проханням видати тимчасовий ордер на захист від переслідування на час досудового слідства. Суд задовольнив це клопотання, а повноцінне слухання щодо ордера призначив на серпень.

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Джеймс Фаррелл, який представляє поліцію Саффолка, повідомив суду, що після перевірки телефона затриманого правоохоронці виявили масштабну історію пошукових запитів.

"Ми вважаємо, що це свідчить про цілеспрямовану поведінку, яка загострюється і має всі ознаки переслідування, — зазначив Фаррелл. — У пана Дженкінсона помітні елементи образи та фіксації на об'єкті. Ми маємо розумні підстави вважати, що цей ордер необхідний для захисту потерпілого від ризиків. Звичайних умов звільнення під заставу недостатньо".

За даними суду, слідчі ідентифікували запити щодо вогнепальної зброї, ножів, вибухівки, членів королівської родини та методів убивства. Фаррелл також попередив, що без суворого контролю Дженкінсон може зациклитися на нових видах зброї, а це призведе до неконтрольованих і значно серйозніших наслідків.

Посилення охорони монаршої родини

Джерело, ознайомлене з ходом справи, зазначило, що активність підозрюваного в мережі викликала значно більше занепокоєння, ніж початковий інцидент з принцом Ендрю.

"Слідчі визнали обсяг і характер запитів настільки серйозними, що це виправдало додаткові заходи безпеки на час розгляду кримінальної справи, — поділився інсайдер. — Було очевидно, що його небезпечний інтерес лише розширюється. Те, що у справі фігурують діти, призвело до колосального посилення охорони навколо королівських нащадків, зокрема найбільш уразливих, серед яких і Шарлотта".

Сам Дженкінсон не визнає себе винним у використанні погроз, образ чи нецензурної лексики з метою переслідування або залякування. Звинувачення стосуються епізоду, коли він нібито підійшов до принца Ендрю поблизу Марш-Фарм, а потім переслідував його пішки та на автомобілі, будучи одягненим у балаклаву та камуфляж.

Сокира та спроба втечі з лікарні

У суді також спливли подробиці затримання. Коли озброєні офіцери поліції схопили Дженкінсона, при собі він мав сокиру з дерев'яною ручкою, а в кишені — камінь. Спочатку чоловіка госпіталізували відповідно до Закону про психічне здоров'я, проте згодом виписали після того, як він, за наявною інформацією, намагався втекти з лікарні.

Наразі Дженкінсон перебуває під суворими умовами застави, які категорично забороняють йому контактувати з принцом Ендрю або взагалі в'їжджати на територію Норфолка. Крім того, йому закритий доступ у радіусі 500 метрів до маєтку Сандрінгем, Букінгемського палацу, замку Балморал, Віндзорського замку та Гайгроув-Хаус.

Бенджамін Тіле-Лонг, адвокат Дженкінсона, переконував суд, що тимчасовий ордер є зайвим, оскільки його підзахисний не вчиняв нових правопорушень з моменту арешту і вже обмежений жорсткими умовами застави.

Попри це, заступник старшого окружного судді Тан Ікрам задовольнив клопотання поліції. Він заявив Дженкінсону, що той зобов'язаний виконувати суворі обмеження щодо пересування та користування інтернетом до завершення основного кримінального процесу. Інше джерело додало, що цей ордер відображає позицію суду щодо необхідності превентивних заходів, оскільки потенційний ризик занадто високий, хоча провина чоловіка ще не доведена в суді.

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