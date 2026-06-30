Принцеса Анна показалась у 42-річній сукні на урочистому заході (фото)
Британська принцеса Анна вкотре підтвердила свій статус найощадливішої представниці королівської родини, з'явившись на світському заході у вишуканому вінтажному образі. Для урочистого бенкету організації Honourable Company of Master Mariners у Лондоні її високість дістала зі своєї шафи особливу сукню з багаторічною історією.
Повернення королівського ретро
Цю масляно-жовту сукню з ніжними рожевими квітами принцеса вперше продемонструвала ще 42 роки тому під час свого офіційного візиту до Гамбії.
Через чотири десятиліття королівська особа не лише зберегла вбрання в ідеальному стані, а й повністю відтворила свій колишній аутфіт, знову доповнивши його елегантними рукавичками.
Такий вихід став яскравим прикладом усвідомленого споживання та продемонстрував чудове вміння Її Високості залишатися вірною власному стилю попри роки.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Принцеса Великої Британії здійснила несподіваний таємний візит до України. Під час поїздки вона зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими й поклала до меморіалу загиблим внаслідок війни дітям одну особливу річ, а також здійснила низку зустрічей.
- Анна в розкішному вбранні й ефектній тіарі сяяла на державному бенкеті, влаштованому королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці на честь візиту еміра Катару шейха Таміма ібн Хамада ібн Халіфа Аль Тані та першої з його трьох дружин, шейхи Джавахер, до Великої Британії.
Крім того, безпеку принцеси Шарлотти було посилено після того, як у суді озвучили шокуючі дані про чоловіка, обвинуваченого у переслідуванні Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. Слідство з'ясувало, що підозрюваний шукав в інтернеті інформацію про королівських дітей паралельно із запитами про зброю та способи вбивства.