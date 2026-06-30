Принцеса Анна показалась у 42-річній сукні на урочистому заході (фото)

Британська принцеса Анна вкотре підтвердила свій статус найощадливішої представниці королівської родини, з'явившись на світському заході у вишуканому вінтажному образі. Для урочистого бенкету організації Honourable Company of Master Mariners у Лондоні її високість дістала зі своєї шафи особливу сукню з багаторічною історією.

Повернення королівського ретро

Цю масляно-жовту сукню з ніжними рожевими квітами принцеса вперше продемонструвала ще 42 роки тому під час свого офіційного візиту до Гамбії.

Принцеса Анна 42 роки тому у Гамбії Фото: колаж Фокус

Через чотири десятиліття королівська особа не лише зберегла вбрання в ідеальному стані, а й повністю відтворила свій колишній аутфіт, знову доповнивши його елегантними рукавичками.

Принцеса Анна одягнула сукню, яку вже вигулювала 42 роки тому Фото: Instagram Принцеса Анна у сукні 42-річної давнини Фото: Instagram

Такий вихід став яскравим прикладом усвідомленого споживання та продемонстрував чудове вміння Її Високості залишатися вірною власному стилю попри роки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принцеса Великої Британії здійснила несподіваний таємний візит до України. Під час поїздки вона зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими й поклала до меморіалу загиблим внаслідок війни дітям одну особливу річ, а також здійснила низку зустрічей.

Анна в розкішному вбранні й ефектній тіарі сяяла на державному бенкеті, влаштованому королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці на честь візиту еміра Катару шейха Таміма ібн Хамада ібн Халіфа Аль Тані та першої з його трьох дружин, шейхи Джавахер, до Великої Британії.

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Крім того, безпеку принцеси Шарлотти було посилено після того, як у суді озвучили шокуючі дані про чоловіка, обвинуваченого у переслідуванні Ендрю Маунтбеттен-Віндзора. Слідство з'ясувало, що підозрюваний шукав в інтернеті інформацію про королівських дітей паралельно із запитами про зброю та способи вбивства.