Принцеса Діана могла мати РДУГ: брат розкрив деталі її характеру

Брат принцеси Діани – Чарльз Спенсер – пригадав цікаві моменти із життя сестри, які свідчать про те, що в неї була важка форма РДУГ. Однак офіційно розлад не діагностували.

Свої думки Чарльз Спенсер висвітлив у мемуарах "Лебедина пісня: моя сестра Діана". За його словами, РДУГ вже у зрілому віці діагностували і йому. Про це повідомляє People.

У принцеси Діани підозрювали РДУГ

Як розповів Спенсер, принцеса Діана, як і він, мала важку форму РДУГ. Вона нібито страждала на дислексію і їй було дуже складно запам’ятовувати орфографію, порядок слів та літер.

"У мене ж дуже важка форма РДУГ виявилася тільки у зрілому віці, і я знаю, що це точно те саме, що й у Діани", — зазначив Чарльз.

На його думку, леді Ді боролася з недіагностованим розладом і могла розлютитися у будь-який момент. У їхній сім’ї не було жодної людини, з якою Діана б не посварилася.

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"Якщо вона відчувала, що друг її підвів, — це було дуже серйозно. Їй було важко оговтатися від цього. Але розуміння аспекту РДУГ справді допомагає зрозуміти її. А також той неймовірний тиск, під яким вона була", — наголосив Спенсер.

Крім того, Діана була чутлива до відмов і моментами була дуже розчарованою людьми. На думку Чарльза, це було саме через РДУГ та характер принцеси.

"Вона дуже глибоко переживала ці речі. І я думаю, особливо тому, що вона так багато віддавала себе у своєму публічному житті", — зазначив брат принцеси.

Також Спенсер заговорив про імпульсивність леді Ді. Він пригадав, як у дитинстві вона без причини могла штовхнути Чарльза з велосипеда, або ж як пхнула зі сходів мачуху Рейн.

Принцеса Діана з братом Чарльзом Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принцеса Діана почувалася "третьою особою" у власному розлученні. Мама принців Гаррі та Вільяма була засмучена тим, як королева Єлизавета II брала участь у цьому.

Леді Ді "вибухнула сміхом", коли принц Чарльз освідчився їй, адже 20-річну дівчину здивувало несподівано запитання — при тому, що до того моменту вона зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком лише близько 12 разів.

Крім того, Діана останні слова перед смертю виголосила випадковій людині, яка опинилася поблизу місця жахливої аварії у Парижі 28 років тому, і яка намагалася допомогти представниці британської корони вижити.