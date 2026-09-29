Штовхнула зі сходів: як принцеса Діана сварилася з мачухою

Принцеса Діана серйозно конфліктувала з мачухою Рейн Спенсер: справа навіть доходила до падіння зі сходів.

Нові подробиці конфлікту першої дружини британського короля Чарльза ІІІ з її мачухою Рейн Спенсер стали відомі після виходу мемуарів Чарльза Спенсера Swan Song: Diana, My Sister. У книзі молодший брат Леді Ді згадує випадок, коли сестра, за його словами, штовхнула мачуху прямо зі сходів. Про це пише InStyle.

Діана штовхнула мачуху зі сходів

Конфлікт стався у 1989 році на тлі напружених стосунків Рейн з матір’ю Діани, Френсіс Шанд Кідд. Спенсер стверджує, що Діана вирішила поговорити з мачухою після того, як та нібито грубо поводилася з її матір’ю.

Втім, розмова швидко переросла у сварку. Рейн начебто зробила образливе зауваження щодо Діани та її шлюбу з принцом Чарльзом, після чого Леді Ді штовхнула її. Жінка впала на килимові сходи.

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Цей епізод Чарльз вважає одним з найгостріших моментів у складних стосунках сестри з мачухою.

Принцеса Діана з мачухою Фото: соцмережi

Зазначимо, що мемуари Swan Song: Diana, My Sister вийшли 22 вересня 2026 року. У них Чарльз Спенсер розповідає про дитинство принцеси Діани, її шлюб з майбутнім королем, стосунки з родиною та останні роки її життя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Діана "вибухнула сміхом", коли принц Чарльз освідчився їй.

Чарльз Спенсер пригадав цікаві моменти із життя сестри, які свідчать про те, що в неї була важка форма РДУГ.

Крім того, Леді Ді почувалася "третьою особою" у власному розлученні. Мама принців Гаррі та Вільяма була засмучена тим, як королева Єлизавета II брала участь у цьому.