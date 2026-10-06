Гори квітів і відчуття переслідування: як Дональд Трамп залицявся до принцеси Діани

Дональд Трамп у 1990-х роках надсилав принцесі Діані до її резиденції в Кенсінгтонському палаці квіти на сотні фунтів і розглядав її як можливу "дружину-трофей". Проте Леді Ді обірвала його залицяння.

Гори квітів і настирлива увага Трампа змусили принцесу почуватися, мов жертва переслідувань. Про це розповіло видання Mirror.

Як Трамп залицявся до принцеси Діани

Діаною захоплювалися впливові чоловіки з усього світу. Серед її численних залицяльників опинився і теперішній президент США, який нібито навіть сподівався на романтичні стосунки із нею.

За чутками, у 1990-х Трамп зробив щедру пожертву в один із її улюблених благодійних фондів і надіслав квіти у відповідь на написану від руки листівку з подякою. Після цього він надіслав принцесі "розкішний букет троянд та орхідей" з нагоди її 35-річчя.

"Він наганяє на мене жах"

Видання пригадало розповідь кореспондентки BBC Селіни Скотт, яка одного разу розкрила подробиці залицянь Трампа до Леді Ді. Вона розкрила, що принцеса навіть тривожилася через надмірну увагу бізнесмена.

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"Трамп чітко бачив Діану як ідеальну дружину-трофей. Коли гори троянд та орхідей у її домі почали накопичуватися, вона дедалі більше непокоїлася, що з цим робити. Здавалося, ніби Трамп її переслідує", — заявила Скотт.

Принцесу Діану лякали залицяння Трампа

Стверджується, що вчинки Трампа навіть змусили принцесу зробити коротку, але жорстку засторогу: "Він наганяє на мене жах".

За даними медіа Express, залицяння глави Білого дому до Леді Ді почалися після її розлучення з теперішнім королем Чарльзом. Видання пригадало, що на момент розриву шлюбу принцеси у серпні 1996 року шлюб Трампа з його другою дружиною Марлою Мейплз був під загрозою.

Згодом, через деякий час після смерті Діани, у своїй книзі "Мистецтво повернення" (The Art Of The Comeback), виданій 1997 року, Трамп висловив своє захоплення нею.

"Я не міг не помітити, як вона впливала на людей. Вона осяювала кімнату. Її шарм. Її присутність. Вона була справжньою принцесою — жінкою мрії", — писав Трамп.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

принцеса Діана серйозно конфліктувала з мачухою Рейн Спенсер і одного разу штовхнула її зі сходів;

також Чарльз Спенсер розповідав, що принцеса Діана могла мати РДУГ.

Також медіа Radar Online писало, що принцеса Діана розсміялася, коли Чарльз попросив її вийти заміж.