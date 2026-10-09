Жінка у червоному біля Трампа налякала мережу: що про неї відомо (фото)

У мережі бурхливо обговорюють жінку у червоному вбранні, яка була присутня в Овальному кабінеті біля президента США Дональда Трампа. Її незвичайна зовнішність та поведінка неабияк налякала людей.

Як виявилось, жінку звати Сьюзен Делл. Вона успішна американська підприємниця у сфері моди. Детальніше про неї – розповість Фокус.

Що відомо про Сьюзен Делл

62-річна Сьюзен Делл – засновниця трьох модних брендів. Зокрема, люксового Phi. Також жінка захоплюється спортом і брала участь у марафонах, триатлонах і чемпіонаті світу Ironman.

Чоловік Сьюзен — мільярдер Майкл Делл – є засновником комп’ютерної компанії Dell. Він також був присутній в Овальному кабінеті біля Трампа. У подружжя четверо дітей.

Сьюзен та Майкл Делл Фото: Відкриті джерела

У 1999 році Сьюзен та Майкл заснували Michael & Susan Dell Foundation. До квітня 2026 року компанія виділила понад 10 мільярдів доларів на благодійність.

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Крім цього, подружжя пожертвувало 6,25 мільярдів доларів на програму інвестиційних рахунків для американських дітей Trump Accounts. Таким чином, 7 жовтня в Овальному кабінеті Сьюзен розповіла про дітей, які вже отримали кошти.

Сьюзен Делл біля Дональда Трампа Фото: Скрін відео Сьюзен Делл біля Дональда Трампа Фото: Скрін відео

Сьюзен Делл гучно обговорюють у мережі

Користувачі мережі вражені зовнішнім виглядом та дивною поведінкою Сьюзен. Під час зустрічі вона клала руку на крісло або плече президента США, а також загадково рухала головою і майже не кліпала очима.

Судячи з фото, раніше Делл виглядала по-іншому. Люди припускають, що зараз вона має такий вигляд через безліч пластичних операцій та невдалі косметичні процедури.

Сьюзен Делл зараз і раніше Фото: Відкриті джерела

"То мікс невдалих уколів, пластики і Оземпіку, але бідним то не загрожує";

"Це коли грошей багато і покращення себе вже відбуваються без тебе, а така собі нормальна, середньостатистична американка була";

"Маючи чоловіка мільярдера, мати такі невдалі пластичні операції";

"Так, може, вона померла, і це вже її клон, чи біоробот. Не може людина такою страшною бути".

Реакція мережі на Сьюзен Делл Фото: Threads Реакція мережі на Сьюзен Делл Фото: Threads

Сьюзен Делл викликала ажіотаж у мережі Фото: Скріншот Сьюзен Делл викликала ажіотаж у мережі Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дональд Трамп з'явився на саміті НАТО у супроводі гламурної блондинки. Стало відомо, хто така Наталі Харп.

Помічниця Джеффрі Епштейна під страхом кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення заявила ФБР, що скандальний злочинець познайомив Дональда Трампа зі своєю дружиною Меланією, як свідчить нещодавно опублікований документ.

Крім того, зовнішній вигляд Дональда Трампа викликав неабиякий ажіотаж. Американський президент з’явився на публіці у доволі бюджетному костюмі.