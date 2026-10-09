Женщина в красном рядом с Трампом напугала сеть: что о ней известно (фото)

В сети бурно обсуждают женщину в красном наряде, которая присутствовала в Овальном кабинете рядом с президентом США Дональдом Трампом. Её необычная внешность и поведение сильно напугали людей.

Как оказалось, женщину зовут Сьюзан Делл. Она — успешная американская предпринимательница в сфере моды. Подробнее о ней — расскажет Фокус.

Что известно о Сьюзан Делл

62-летняя Сьюзан Делл — основательница трёх модных брендов. В частности, люксового бренда Phi. Кроме того, она увлекается спортом и участвовала в марафонах, триатлонах и чемпионате мира Ironman.

Муж Сьюзан — миллиардер Майкл Делл — является основателем компьютерной компании Dell. Он также присутствовал в Овальном кабинете рядом с Трампом. У супругов четверо детей.

Сьюзан и Майкл Делл Фото: Открытые источники

В 1999 году Сьюзан и Майкл основали фонд Michael & Susan Dell Foundation. К апрелю 2026 года компания выделила более 10 миллиардов долларов на благотворительность.

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Кроме того, супруги пожертвовали 6,25 миллиарда долларов на программу инвестиционных счетов для американских детей "Trump Accounts". Таким образом, 7 октября в Овальном кабинете Сьюзан рассказала о детях, которые уже получили средства.

Сьюзан Делл рядом с Дональдом Трампом Фото: Скрин видео Сьюзан Делл рядом с Дональдом Трампом Фото: Скрин видео

Сьюзан Делл активно обсуждают в сети

Пользователи сети поражены внешним видом и странным поведением Сьюзен. Во время встречи она клала руку на кресло или плечо президента США, а также загадочно двигала головой и почти не моргала.

Судя по фотографии, раньше Делл выглядела иначе. Люди предполагают, что сейчас она выглядит так из-за множества пластических операций и неудачных косметических процедур.

Сьюзан Делл сейчас и раньше Фото: Открытые источники

"Это смесь неудачных инъекций, пластики и Оземпики, но бедным это не грозит";

"Это когда денег много и изменения к лучшему уже происходят без тебя, а она была такой себе нормальной, среднестатистической американкой";

"Имея мужа-миллиардера, подвергаться таким неудачным пластическим операциям";

"Так, может, она умерла, и это уже её клон или биоробот. Не может человек быть таким страшным".

Реакция сети на Сьюзан Делл Фото: Threads Реакция сети на Сьюзан Делл Фото: Threads

Сьюзан Делл вызвала ажиотаж в сети Фото: Скриншот Сьюзан Делл вызвала ажиотаж в сети Фото: X (Twitter)

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дональд Трамп появился на саммите НАТО в сопровождении гламурной блондинки. Стало известно, кто такая Натали Харп.

Помощница Джеффри Эпштейна под страхом уголовной ответственности за ложные показания заявила ФБР, что скандально известный преступник познакомил Дональда Трампа со своей женой Меланией, как свидетельствует недавно опубликованный документ.

Кроме того, внешний вид Дональда Трампа вызвал настоящий ажиотаж. Американский президент появился на публике в довольно недорогом костюме.