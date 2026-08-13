Вірна соратниця Трампа йде у відставку: хто замінить Керолайн Лівітт
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Керолайн Лівітт піде у відставку з посади прес-секретаря Білого дому наприкінці серпня. Таку поспішність пояснили тим, що вона хоче більше часу проводити зі своїми дітьми.
Дональд Трамп назвав відставку своєї вірної соратниці "рішенням, яке я повністю розумію і поважаю". За словами президента США, 28-річна Лівітт перейде на посаду зовнішнього консультанта. Він назвав її "впливовим голосом у Республіканській партії", оскільки партія прагне зберегти контроль над Конгресом на проміжних виборах, пише Newsweek.
Сама Керолайн Лівітт заявила, що її рішення залишити Білий дім було зумовлене складністю поєднання цілодобової роботи прес-секретаря з вихованням двох маленьких дітей. Хоча вона назвала цю посаду "честю та пригодою всього життя", вона зазначила, що зрештою дійшла висновку, що не може приділяти необхідний час і увагу одночасно й роботі, й родині. 28-річна Лівітт – одружена з давнім другом Трампа, Ніколасом Річчіо, який старший за неї на 32 роки.
Вона вже повідомила, що Трамп попросив її продовжити роботу на посаді радника поза межами Білого дому, і пообіцяла залишатися "активною прихильницею MAGA та Республіканської партії", додавши, що її політична "боротьба вступає в нову фазу, але вона ще далека від завершення".
А Джей Ді Венс заявив, що у неї "одна з найскладніших робіт у світі", адже прес-секретарці Дональда Трампа доводиться "справлятися з безперервними нападками з боку ЗМІ, які поширюють фейкові новини".
Керолайн Лівітт — що відомо про прес-секретаря Білого дому
Лівітт, яка нещодавно повернулася на свою посаду після народження другої дитини у травні, працювала прес-секретарем MAGA Inc. — суперкомітету з політичних дій, який підтримує Дональда Трампа. У 2024 році вона приєдналася до його передвиборчого штабу. У 2022 році вона балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир, вигравши республіканські праймеріз, але програвши чинному представнику від Демократичної партії Крісу Паппасу.
Під час першого президентського терміну Трампа Лівітт працювала помічницею з питань зв’язків з громадськістю у прес-службі Білого дому. Згодом вона стала директором з комунікацій у республіканки Елізи Стефанік, представниці Нью-Йорка в Конгресі.
Відставка Лівітта одразу ж викликає питання щодо того, кого Трамп може призначити наступним керівником своєї адміністрації. Хоча станом на середу Трамп ще не оголосив про свого наступника, потенційні кандидати, найімовірніше, з’являться з числа співробітників комунікаційного відділу Білого дому.
Серед можливих кандидатів можна розглядати Гаррісона Філдса, колишнього першого заступника прес-секретаря Білого дому.
Серед інших можливих претендентів — директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг, давній радник і прес-секретар Трампа, відомий своїм агресивним захистом президента, та Тейлор Роджерс, високопоставлений співробітник із зв’язків з громадськістю, який раніше працював у передвиборчому штабі Трампа.
Кеті Міллер і Карі Лейк також виділяються як дві найвідоміші претендентки. Міллер, дружина Стівена Міллера, заступника глави адміністрації Трампа з політичних питань, вже працювала в першій адміністрації Трампа. А Лейк працює в Агентстві США з питань глобальних ЗМІ.
Прес-секретарі Трампа після відходу з трибуни пішли абсолютно різними шляхами, і власна історія Лівітт свідчить про те, що вона навряд чи має намір залишити політику. Сара Хакабі Сандерс залишила свою посаду у 2019 році, три роки не працювала в уряді, а потім виграла вибори губернатора Арканзасу у 2022 році.
Кейлі Макенані одразу перейшла на Fox News, а Шон Спайсер зайнявся телебаченням та корпоративним консалтингом. Стефані Грішам пішла зовсім іншим шляхом: вона розірвала стосунки з Трампом, написала критичні мемуари та стала однією з його найзапекліших критиків-республіканців.
Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав про Керолайн Лівітт, яка стала наймолодшою прес-секретаркою Білого дому в історії США.
Крім того, вона стала героїнею скандальної фотосесії співробітників Білого дому, коли її обличчя показали крупним планом.