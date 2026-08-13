Вірна соратниця Трампа йде у відставку: хто замінить Керолайн Лівітт

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Керолайн Лівітт піде у відставку з посади прес-секретаря Білого дому наприкінці серпня. Таку поспішність пояснили тим, що вона хоче більше часу проводити зі своїми дітьми.

Дональд Трамп назвав відставку своєї вірної соратниці "рішенням, яке я повністю розумію і поважаю". За словами президента США, 28-річна Лівітт перейде на посаду зовнішнього консультанта. Він назвав її "впливовим голосом у Республіканській партії", оскільки партія прагне зберегти контроль над Конгресом на проміжних виборах, пише Newsweek.

Лівітт прославилася постійними конфліктами зі ЗМІ Фото: The White House

Сама Керолайн Лівітт заявила, що її рішення залишити Білий дім було зумовлене складністю поєднання цілодобової роботи прес-секретаря з вихованням двох маленьких дітей. Хоча вона назвала цю посаду "честю та пригодою всього життя", вона зазначила, що зрештою дійшла висновку, що не може приділяти необхідний час і увагу одночасно й роботі, й родині. 28-річна Лівітт – одружена з давнім другом Трампа, Ніколасом Річчіо, який старший за неї на 32 роки.

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Вона вже повідомила, що Трамп попросив її продовжити роботу на посаді радника поза межами Білого дому, і пообіцяла залишатися "активною прихильницею MAGA та Республіканської партії", додавши, що її політична "боротьба вступає в нову фазу, але вона ще далека від завершення".

А Джей Ді Венс заявив, що у неї "одна з найскладніших робіт у світі", адже прес-секретарці Дональда Трампа доводиться "справлятися з безперервними нападками з боку ЗМІ, які поширюють фейкові новини".

Керолайн Лівітт — що відомо про прес-секретаря Білого дому

Лівітт, яка нещодавно повернулася на свою посаду після народження другої дитини у травні, працювала прес-секретарем MAGA Inc. — суперкомітету з політичних дій, який підтримує Дональда Трампа. У 2024 році вона приєдналася до його передвиборчого штабу. У 2022 році вона балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир, вигравши республіканські праймеріз, але програвши чинному представнику від Демократичної партії Крісу Паппасу.

Під час першого президентського терміну Трампа Лівітт працювала помічницею з питань зв’язків з громадськістю у прес-службі Білого дому. Згодом вона стала директором з комунікацій у республіканки Елізи Стефанік, представниці Нью-Йорка в Конгресі.

Лівітт одружена з близьким другом Трампа Фото: Karoline Leavitt/X

Відставка Лівітта одразу ж викликає питання щодо того, кого Трамп може призначити наступним керівником своєї адміністрації. Хоча станом на середу Трамп ще не оголосив про свого наступника, потенційні кандидати, найімовірніше, з’являться з числа співробітників комунікаційного відділу Білого дому.

Серед можливих кандидатів можна розглядати Гаррісона Філдса, колишнього першого заступника прес-секретаря Білого дому.

Серед інших можливих претендентів — директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг, давній радник і прес-секретар Трампа, відомий своїм агресивним захистом президента, та Тейлор Роджерс, високопоставлений співробітник із зв’язків з громадськістю, який раніше працював у передвиборчому штабі Трампа.

Кеті Міллер і Карі Лейк також виділяються як дві найвідоміші претендентки. Міллер, дружина Стівена Міллера, заступника глави адміністрації Трампа з політичних питань, вже працювала в першій адміністрації Трампа. А Лейк працює в Агентстві США з питань глобальних ЗМІ.

Лівітт може продовжити політичну кар"єру

Прес-секретарі Трампа після відходу з трибуни пішли абсолютно різними шляхами, і власна історія Лівітт свідчить про те, що вона навряд чи має намір залишити політику. Сара Хакабі Сандерс залишила свою посаду у 2019 році, три роки не працювала в уряді, а потім виграла вибори губернатора Арканзасу у 2022 році.

Кейлі Макенані одразу перейшла на Fox News, а Шон Спайсер зайнявся телебаченням та корпоративним консалтингом. Стефані Грішам пішла зовсім іншим шляхом: вона розірвала стосунки з Трампом, написала критичні мемуари та стала однією з його найзапекліших критиків-республіканців.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав про Керолайн Лівітт, яка стала наймолодшою прес-секретаркою Білого дому в історії США.

Крім того, вона стала героїнею скандальної фотосесії співробітників Білого дому, коли її обличчя показали крупним планом.