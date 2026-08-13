Верная соратница Трампа уходит в отставку: кто заменит Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп объявил, что Кэролайн Ливитт уйдет в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома в конце августа. Поспешность объяснили тем, что она хочет больше времени проводить со своими детьми.

Дональдл Трамп назвал отставку своей верной соратницы "решением, которое я полностью понимаю и уважаю". По словам президента США, 28-летняя Ливитт перейдет на должность внешнего консультанта. Он назвал ее "влиятельным голосом внутри Республиканской партии", поскольку партия стремится сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, пишет Newsweek.

Ливитт прославилась постоянными конфликтами со СМИ Фото: The White House

Сама Кэролайн Ливитт заявила, что ее решение покинуть Белый дом было вызвано сложностью совмещения круглосуточной работы пресс-секретаря с воспитанием двух маленьких детей. Хотя она назвала эту должность "честью и приключением всей жизни", она сказала, что в конечном итоге пришла к выводу, что не может уделять необходимое время и внимание одновременно и работе, и семье. 28-летняя Ливитт – замужем за давним другом Трампа, Николасом Риччио, который старше ее на 32 года.

Відео дня

Она уже сообщила, что Трамп попросил ее продолжить работу в качестве советника вне Белого дома, и пообещала оставаться "активным сторонником MAGA и Республиканской партии", добавив, что ее политическая "борьба вступает в новую фазу, но она еще далека от завершения".

А Джей Ди Вэнс заявил, что у нее "одна из самых сложных работ в мире", ведь пресс-секретарю Дональда Трампа приходится "справляться с непрекращающимися нападками со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости".

Кэролайн Ливитт – что известно о пресс-секретаре Белого дома

Ливитт, которая недавно вернулась на свой пост после рождения второго ребенка в мае, работала пресс-секретарем MAGA Inc., суперкомитета политических действий, который поддерживает Дональда Трампа. В 2024 году она присоединилась к его предвыборному штабу. В 2022 году она баллотировалась в Конгресс от Нью-Гэмпшира, выиграв республиканские праймериз, но проиграв действующему представителю от Демократической партии Крису Паппасу.

Во время первого президентского срока Трампа Ливитт работала помощницей по связям с общественностью в пресс-службе Белого дома. Позже она стала директором по коммуникациям у республиканки Элизы Стефаник, представителя Нью-Йорка в Конгрессе.

Ливитт замужем за близким другом Трампа Фото: Karoline Leavitt/X

Уход Ливитт сразу же вызывает вопросы о том, кого Трамп может назначить следующим лицом своей администрации. Хотя по состоянию на среду Трамп еще не объявил о своем преемнике, потенциальные кандидаты, скорее всего, появятся из числа сотрудников коммуникационного отдела Белого дома.

В качестве возможного кандидата можно рассматривать Харрисона Филдса, бывшего главного заместителя пресс-секретаря Белого дома.

В числе других возможных претендентов — директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг, давний советник и пресс-секретарь Трампа, известный своей агрессивной защитой президента, и Тейлор Роджерс, высокопоставленный сотрудник по связям с общественностью, ранее работавший в предвыборном штабе Трампа.

Кэти Миллер и Кари Лейк также выделяются как две видные претендентки. Миллер, жена Стивена Миллера, заместителя главы администрации Трампа по политическим вопросам, уже работала в первой администрации Трампа. А Лейк работает в Агентстве США по глобальным СМИ.

Ливитт может продолжить политическую карьеру

Пресс-секретари Трампа после ухода с трибуны пошли совершенно разными путями, и собственная история Ливитт говорит о том, что она вряд ли собирается оставить политику. Сара Хакаби Сандерс покинула свой пост в 2019 году, три года не работала в правительстве, а затем выиграла выборы губернатора Арканзаса в 2022 году.

Кейли Макэнани сразу перешла на Fox News, а Шон Спайсер занялся телевидением и корпоративным консалтингом. Стефани Гришам пошла совершенно другим путем, порвав с Трампом, написав критические мемуары и став одним из его самых ярых критиков-республиканцев.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о Кэролайн Ливитт, которая стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

Также она стала героиней скандальной фотосессии сотрудников Белого дома, когда ее лицо показали крупным планом.