Белый дом как он есть: фотограф объяснил, почему не ретушировал снимки соратников Трампа

Больше всего удивления вызвали снимки 28-летней Кэролайн Ливитт на которых отчетливо видны морщины и следы от "уколов красоты" на губах.

Фотограф Vanity Fair, вызвавший бурю негодования своими портретами ближайшего окружения президента США Дональда Трампа, рассказал, почему он решил не редактировать снимок губ Кэролайн Ливитт и в принципе не редактировать ничьи снимки, пишет The Daily Beast.

Фотографии Кристофера Андерсона появились рядом с необычайно откровенной двухчастной статьей Криса Уиппла, опубликованной 16 декабря в Vanity Fair. В этой статье обычно сдержанная глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз перечислила анекдоты о ближайших союзниках президента, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера и Кэролайн Ливитт, пресс-секретаря Белого дома.

Сопутствующие снимки вызвали фурор, почти такой же большой, как и обличительные замечания Уайлз. Она, напомним, сказала, что у Трампа "личность алкоголика", и сказала, что Джей Ди Вэнс верит в теории заговора.

Кристофер Андерсон иронично заметил, что ничего не приукрашивал на фото и не пытался скрыть.

"Я не показывал места инъекций. Люди, кажется, шокированы тем, что я не использовал Photoshop для ретуши дефектов кожи и следов от инъекций. Меня шокирует, что кто-то ожидает от меня ретуши этих вещей", — сказал он.

Андерсон, родившийся в Канаде и выросший в Техасе, представил несколько запоминающихся снимков: Рубио, необъяснимо смотрящий на лампу; Вэнс в экстремальном крупном плане; Уайлз с карикатурно расширенными глазами и, конечно же, снимок лица 28-летней Ливитт, на котором видны густой макияж и, по-видимому, увеличенные губы.

Последним снимком он рисковал навлечь на себя гнев Трампа, поскольку известно, что 79-летний президент питает слабость к рту своего пресс-секретаря, который он ласково описывал как "маленький пулемет".

Фотография Ливитт, сделанная Андерсоном, вызвала критику со стороны некоторых из-за чрезмерной детализации, на которой видны следы по краю губ, которые, по-видимому, указывают на косметическую коррекцию. Объектив Андерсона также запечатлел морщины на ее лице, из-за которых она выглядит намного старше своих лет.

Некоторые комментаторы указывают на эти снимки как на доказательство того, что статья была мелочной клеветнической статьей, особенно несправедливой по отношению к Ливитт.

Но детальные крупные планы были характерной чертой работ Андерсона на протяжении многих лет. Бывший президент Барак Обама получил такое же отношение, как и Трамп на обложке New York Times Magazine во время своего первого срока.

"Если то, что я увидел без цензуры, — это нападение, то как бы вы назвали ситуацию, если бы я отредактировал фотографию, скрыл некоторые детали и представил их в лучшем свете? И я бы повторил: это стало неотъемлемой частью моей работы на протяжении многих лет", — сказал Андерсон.

"Я удивлен, что журналисту вообще понадобилось спрашивать меня: "Почему я не отретушировал недостатки?" Потому что, если бы я это сделал, это была бы ложь. Я бы скрывал правду о том, что увидел", — объяснил фотограф.

Он добавил: "Я не ставлю перед собой цель выставить кого-то в хорошем или плохом свете. Верит мне кто-то или нет, это не моя цель. Я хочу создать изображение, которое правдиво отражает то, что я видел в тот момент, когда столкнулся с этим человеком".

Андерсон сказал, что его поражает, что "интернет сходит с ума", потому что люди увидели фото без ретуши.

"Ну, что я могу сказать? Это макияж, который она наносит, это инъекции, которые она себе сделала. Если это видно на фотографии, что вы хотите, чтобы я сказал?" – резюмировал Андерсон.

