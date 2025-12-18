Білий дім як він є: фотограф пояснив, чому не ретушував знімки соратників Трампа

Найбільше здивування викликали знімки 28-річної Керолайн Лівітт, на яких чітко видно зморшки і сліди від "уколів краси" на губах.

Фотограф Vanity Fair, який викликав бурю обурення своїми портретами найближчого оточення президента США Дональда Трампа, розповів, чому він вирішив не редагувати знімок губ Керолайн Лівітт і в принципі не редагувати нічиї знімки, пише The Daily Beast.

Фотографії Крістофера Андерсона з'явилися поруч із надзвичайно відвертою двочастинною статтею Кріса Віппла, опублікованою 16 грудня у Vanity Fair. У цій статті зазвичай стримана глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз перерахувала анекдоти про найближчих союзників президента, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, заступником глави адміністрації Білого дому Стівеном Міллером і Керолайн Лівітт, прессекретаркою Білого дому.

Супутні знімки викликали фурор, майже такий самий великий, як і викривальні зауваження Вайлз. Вона, нагадаємо, сказала, що у Трампа "особистість алкоголіка", і сказала, що Джей Ді Венс вірить у теорії змови.

Крістофер Андерсон іронічно зауважив, що нічого не прикрашав на фото і не намагався приховати.

"Я не показував місця ін'єкцій. Люди, здається, шоковані тим, що я не використовував Photoshop для ретуші дефектів шкіри і слідів від ін'єкцій. Мене шокує, що хтось очікує від мене ретуші цих речей", — сказав він.

Андерсон, який народився в Канаді і виріс у Техасі, представив кілька знімків, що запам'ятовуються: Рубіо, який нез'ясовно дивиться на лампу; Венс в екстремальному крупному плані; Вайлз із карикатурно розширеними очима і, звісно ж, знімок обличчя 28-річної Лівітт, на якому видно густий макіяж і, мабуть, збільшені губи.

Останнім знімком він ризикував накликати на себе гнів Трампа, оскільки відомо, що 79-річний президент має слабкість до рота свого прессекретаря, який він ласкаво описував як "маленький кулемет".

Фотографія Лівітт, зроблена Андерсоном, викликала критику з боку деяких через надмірну деталізацію, на якій видно сліди на краю губ, які, очевидно, вказують на косметичну корекцію. Об'єктив Андерсона також зафіксував зморшки на її обличчі, через які вона виглядає набагато старшою за свої роки.

Деякі коментатори вказують на ці знімки як на доказ того, що стаття була дріб'язковою наклепницькою статтею, особливо несправедливою щодо Лівітт.

Але детальні великі плани були характерною рисою робіт Андерсона протягом багатьох років. Колишній президент Барак Обама отримав таке ж ставлення, як і Трамп на обкладинці New York Times Magazine під час свого першого терміну.

"Якщо те, що я побачив без цензури, — це напад, то як би ви назвали ситуацію, якби я відредагував фотографію, приховав деякі деталі і представив їх у кращому світлі? І я б повторив: це стало невід'ємною частиною моєї роботи протягом багатьох років", — сказав Андерсон.

"Я здивований, що журналісту взагалі знадобилося запитувати мене: "Чому я не відретушував недоліки?" Тому що, якби я це зробив, це була б брехня. Я б приховував правду про те, що побачив", — пояснив фотограф.

Він додав: "Я не ставлю перед собою мету виставити когось у хорошому чи поганому світлі. Вірить мені хтось чи ні, це не моя мета. Я хочу створити зображення, яке правдиво відображає те, що я бачив у той момент, коли зіткнувся з цією людиною".

Андерсон сказав, що його вражає, що "інтернет божеволіє", тому що люди побачили фото без ретуші.

"Ну, що я можу сказати? Це макіяж, який вона наносить, це ін'єкції, які вона собі зробила. Якщо це видно на фотографії, що ви хочете, щоб я сказав?" — резюмував Андерсон.

