"Не зрозумів чому": син Трампа віддав російському олігарху гроші, витрачені на його скандальне весілля

Російський магнат Умар Кремльов повідомив, що син президента США Дональда Трампа повернув йому назад гроші, які отримав від нього як весільний подарунок і які пішли на святкові урочистості. Проте росіянин не зрозумів, чому так сталося.

Сам Кремльов не був присутній на весіллі, однак він брав участь у інших урочистостях разом із їхніми спільними друзями. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на заяву самого російського магната.

Росіянин під час спілкування з журналістами у Стамбулі зізнався, що не вважає подаровані Трампу-молодшому гроші "особливим подарунком". Через це їх повернення викликало у нього здивування.

"Він повернув гроші, але я не розумію чому, бо не вважаю це якимось особливим подарунком", — заявив Кремльов.

Кремльов повідомив, що Трамп-молодший повернув гроші за весілля Фото: РІА

Маловідомий до скандалу

Видання звернуло увагу, що Умар Кремльов — особистість маловідома до гучного скандалу довкола весілля сина Дональда Трампа. Деякі джерела описують його як олігарха, проте він "не зовсім відповідає традиційним уявленням" про російських олігархів. Загалом його бізнес-зацікавлення охоплюють лише кілька сфер, серед яких — лотереї та інші азартні розваги.

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Також Кремльов, попри зв'язки з відомими посадовцями, наближеними до Кремля, не входить безпосередньо до кола оточення російського диктатора Володимира Путіна, попри гучні заголовки у ЗМІ.

Відомо, що 43-річний Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA) зі штаб-квартирою у швейцарській Лозанні. Раніше він очолював Федерацію боксу Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше у розслідуванні ProPublica розповіли, що Кремльов покрив сотні тисяч доларів витрат на триденне свято Трампа-молодшого.