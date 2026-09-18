Скандальне весілля: Меланію Трамп звинуватили у зв'язках з російським олігархом Кремльовим
Першу леді США звинуватили у зв’язках з російським олігархом Умаром Кремльовим. Він нібито фінансував розкішне весілля її сина Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах.
Представник Меланії Трамп вперше прокоментував цю ситуацію. За його словами, вона не брала участі в організації весілля та не знала про фінансову сторону. Про це повідомляє RadarOnline.
Що відомо про скандал Трампа і російського олігарха
Скандал розгорівся навколо весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон через російського бізнесмена Умара Кремльова. Він нібито оплатив значну частину святкувань. За даними розслідування, гроші проходили через пов'язану з IBA структуру в Дубаї.
До цього всього притягнули Меланію Трамп. Вона нібито знала про фінансування весілля з боку Кремльова. Представник першої леді заперечив інформацію:
"Пані Трамп не має і ніколи не мала жодних стосунків із паном Кремльовим. Вона не брала участь в організації весілля, і не знала про його фінансове планування", — сказав уповноважений.
Зазначається, що ні Меланія, ні американський президент не були присутні на весіллі.
Цікаво, що Кремльов – російський олігарх, наближений до Володимира Путіна. У розслідуванні йдеться, що бізнесмен сплатив сотні тисяч доларів на святкування весілля Трампа-молодшого на Багамах.
Так, він дав гроші на оренду одного з двох приватних островів, де проходило весілля. Також Кремльов оплатив феєрверк, а члени його команди допомагали планувати захід.
До речі, Кремльов не був присутній на самій весільній церемонії, але він відвідав масштабне свято після неї.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США розпочали розслідування стосовно того, що весілля сина американського президента фінансував російський олігарх, генеральний прокурор не має наміру приділяти цьому питанню уваги.
- Меланія Трамп ефектно з’явилась на публіці. Вона розкішно вийшла у світ попри чутки про ймовірну "зраду" її чоловіка Дональда Трампа.
Крім цього, на автоперегонах Freedom 250 Grand Prix камери зафіксували момент, який миттєво розлетівся мережею: Дональд і Меланія Трамп про щось перемовлялися в ложі, після чого перша леді підвелася і покинула місце поруч із чоловіком.