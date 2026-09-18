Скандальне весілля: Меланію Трамп звинуватили у зв'язках з російським олігархом Кремльовим

Першу леді США звинуватили у зв’язках з російським олігархом Умаром Кремльовим. Він нібито фінансував розкішне весілля її сина Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах.

Представник Меланії Трамп вперше прокоментував цю ситуацію. За його словами, вона не брала участі в організації весілля та не знала про фінансову сторону. Про це повідомляє RadarOnline.

Що відомо про скандал Трампа і російського олігарха

Скандал розгорівся навколо весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон через російського бізнесмена Умара Кремльова. Він нібито оплатив значну частину святкувань. За даними розслідування, гроші проходили через пов'язану з IBA структуру в Дубаї.

До цього всього притягнули Меланію Трамп. Вона нібито знала про фінансування весілля з боку Кремльова. Представник першої леді заперечив інформацію:

"Пані Трамп не має і ніколи не мала жодних стосунків із паном Кремльовим. Вона не брала участь в організації весілля, і не знала про його фінансове планування", — сказав уповноважений.

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Зазначається, що ні Меланія, ні американський президент не були присутні на весіллі.

Весілля Дональда Трампа-молодшого Фото: Instagram

Цікаво, що Кремльов – російський олігарх, наближений до Володимира Путіна. У розслідуванні йдеться, що бізнесмен сплатив сотні тисяч доларів на святкування весілля Трампа-молодшого на Багамах.

Так, він дав гроші на оренду одного з двох приватних островів, де проходило весілля. Також Кремльов оплатив феєрверк, а члени його команди допомагали планувати захід.

До речі, Кремльов не був присутній на самій весільній церемонії, але він відвідав масштабне свято після неї.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США розпочали розслідування стосовно того, що весілля сина американського президента фінансував російський олігарх, генеральний прокурор не має наміру приділяти цьому питанню уваги.

Меланія Трамп ефектно з’явилась на публіці. Вона розкішно вийшла у світ попри чутки про ймовірну "зраду" її чоловіка Дональда Трампа.

Крім цього, на автоперегонах Freedom 250 Grand Prix камери зафіксували момент, який миттєво розлетівся мережею: Дональд і Меланія Трамп про щось перемовлялися в ложі, після чого перша леді підвелася і покинула місце поруч із чоловіком.