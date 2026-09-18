Скандальная свадьба: Меланию Трамп обвинили в связях с российским олигархом Кремлевым

Первую леди США обвинили в связях с российским олигархом Умаром Кремлёвым. Он якобы финансировал роскошную свадьбу её сына Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон на Багамах.

Представитель Мелании Трамп впервые прокомментировал эту ситуацию. По его словам, она не участвовала в организации свадьбы и не знала о финансовой стороне. Об этом сообщает RadarOnline.

Что известно о скандале с Трампом и российским олигархом

Вокруг свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон разгорелся скандал из-за российского бизнесмена Умара Кремлёва. Он якобы оплатил значительную часть торжеств. По данным расследования, деньги проходили через связанную с IBA структуру в Дубае.

К этому делу подключили Меланию Трамп. Она якобы знала о финансировании свадьбы со стороны Кремля. Представитель первой леди опроверг эту информацию:

"Госпожа Трамп не имеет и никогда не имела никаких отношений с господином Кремлевым. Она не участвовала в организации свадьбы и не знала о её финансовом планировании", — сказал уполномоченный.

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Отмечается, что ни Мелания, ни американский президент не присутствовали на свадьбе.

Свадьба Дональда Трампа-младшего Фото: Instagram

Интересно, что Кремлев — российский олигарх, близкий к Владимиру Путину. В расследовании говорится, что бизнесмен заплатил сотни тысяч долларов за празднование свадьбы Трампа-младшего на Багамах.

Да, он выделил деньги на аренду одного из двух частных островов, где проходила свадьба. Кроме того, Кремлёв оплатил фейерверк, а члены его команды помогали организовывать мероприятие.

Кстати, Кремлев не присутствовал на самой свадебной церемонии, но он посетил грандиозный праздник, который состоялся после неё.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США начали расследование в связи с тем, что свадьбу сына американского президента финансировал российский олигарх, однако генеральный прокурор не намерен уделять этому вопросу внимания.

Мелания Трамп эффектно появилась на публике. Она роскошно вышла в свет, несмотря на слухи о возможной "измене" её мужа Дональда Трампа.

Кроме того, на автогонках Freedom 250 Grand Prix камеры запечатлели момент, который мгновенно разлетелся по сети: Дональд и Мелания Трамп о чём-то переговаривались в ложе, после чего первая леди встала и покинула место рядом с мужем.