Пока демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США начали расследование того, что свадьбу сына американского президента финансировал российский олигарх, генпрокурор не собирается уделять этому вопросу внимание.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш во время общения с журналистами в Розовом саду Белого дома сделал вид, что вообще не понимает, в чем проблема, пишет ABC News.

"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, и другие члены семьи не знают, кто он такой… Когда вы спрашиваете, веду ли я расследование… Расследование чего именно?" — ответил он.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженились в Палм-Бич (штат Флорида), после чего в конце мая отправились на частный остров на Багамах для проведения свадебной вечеринки.

Согласно документам, изученным некоммерческим расследовательским изданием ProPublica, а также словам трех осведомленных об этом событии людей, общавшихся с журналистами издания, значительную часть расходов на мероприятия, прошедшие в те выходные, взял на себя олигарх Умар Кремлев, человек из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина, получивший недавно из его рук орден Дружбы.

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Платежи покрывали, в частности, аренду частного острова и организацию фейерверка, а это — порядка $170 тысяч. Оплата расходов производилась структурой, связанной с Международной ассоциацией бокса (IBA), президентом которой является Кремлев.

Деятельность IBA была приостановлена ​​Международным олимпийским комитетом в 2019 году из-за финансовых и организационных проблем, включая подозрения в коррупции.

Умар Кремлев входит в близкое окружение российского диктатора Фото: Скриншот

Сами супруги впоследствии признали, что Кремлев преподнес им "невероятно щедрый" свадебный подарок. Причины, по которым он оплатил часть расходов на свадебные торжества Трампа-младшего, остаются неясными.

"Сын президента говорил, что этот человек — его очень близкий друг и что он принял подарок в дни свадьбы. А что касается утверждений о том, что этот человек — друг Путина… я даже не знаю, правда это или нет", — сказал генпрокурор.

Члены семьи президента Дональда Трампа категорически отрицают, что им что-либо известно о Кремлеве. Например, первая леди Мелания Трамп дистанцировалась от разгорающегося скандала вокруг фигуры российского олигарха. В заявлении, предоставленном телеканалу ABC News, офис первой леди сообщил, что она не присутствовала ни на самой свадьбе, ни на последующих торжествах:

"У госпожи Трамп нет и никогда не было никаких отношений с господином Кремлевым. Госпожа Трамп не принимала никакого участия в организации свадебного мероприятия и не была посвящена ни в какие аспекты его финансового планирования".

Глава Белого дома тоже уверяет, что на свадьбе не присутствовал и что лично не знаком с Кремлевым, а вклад этого россиянина в организацию "афтерпати" после свадьбы его сына — "сущий пустяк".

"Понятия не имею, кто такой Умар, никогда о нем не слышал. Он не оплачивал свадьбу Дона и Беттины — она проходила совсем в другом месте и в другой день", — говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

В свою очередь Беттина Андерсон написала в соцсетях, что на свадебной церемонии присутствовали только члены семьи, а Кремлев организовал два праздничных мероприятия уже после самой свадьбы.

"Это был невероятно щедрый свадебный подарок от друга — жест, за который мы были и остаемся бесконечно благодарны. Прискорбно, что столь личное и радостное событие пытаются представить как нечто политическое или зловещее лишь из-за того, кем является этот человек или откуда он родом", — написала Андерсон, добавив, что ни о каких тайнах и заговоре речи нет.

Оппоненты Трампа и законодатели всерьез опасаются, что принятие дорогостоящих подарков от иностранных противников может создать серьезный конфликт интересов и дать возможность оказывать давление на семью президента.

Напомним, может ли щедрость российского олигарха быть бескорыстной.

Также сообщалось, что Трампа заподозрили в измене.