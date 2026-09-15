"Не станем извинятся": жена сына Трампа заявила, что их свадебные торжества оплатил олигарх из РФ

Беттина Андерсон, которая вышла замуж за Дональда Трампа-младшего на Багамах, заявила, что это был "чрезвычайно щедрый свадебный подарок" от Умара Кремлева.

"Наш дорогой друг Умар невероятно щедро организовал для нас два потрясающих праздничных вечера уже свадьбы. Это был необычайно щедрый свадебный подарок от друга — жест, за который мы были и остаемся бесконечно благодарны", — написала Беттина Андерсон (теперь Трамп).

Беттина Андерсон-Трамп сама призналась, что Умар Кремлев оплатил свадебные торжества

Ее пост появился после того, как в понедельник утром ProPublica опубликовала статью под заголовком "Свадьба Дональда Трампа-младшего на Багамах была тайно профинансирована российским олигархом, близким к Путину".

"Печально, что столь личное и радостное событие могут пытаться представить как нечто политическое или зловещее — просто из-за того, кто этот человек или откуда он родом. Дружба не требует политической подоплеки. Щедрость не всегда подразумевает скрытые цели. И иногда свадебный подарок — это просто свадебный подарок", — заявила Беттина Трамп, не сообщив впрочем, насколько "щедрым" был подарок от Умара Кремлева.

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Она также заявила, что им с Дональдом Трампом-младшим "повезло": "Нам повезло: у нас есть замечательные друзья по всему миру, и нам никогда не будет стыдно за то, что мы благодарны им, и мы никогда не станем за это извиняться".

Свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон прошла на Багамах Фото: Соцсети А вечеринку на Багамах оплатил Умар Кремлев Фото: Соцсети

Беттина Трамп заявила, что сама свадьба была только для членов семьи. Президент США Дональд Трамп не присутствовал , сославшись на свои обязанности в Вашингтоне.

"Последующие выходные были запланированы заранее как веселые выходные с друзьями, — сказала она. — Изначально они не предназначались для нашей свадьбы. Когда наши первоначальные планы изменились, мы просто решили пожениться до нее и приехали уже в запланированные выходные в качестве молодоженов".

Именно эти два дня, по словам Беттины, и оплатил "дорогой друг Умар".

Неясно, как Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон-Трамп познакомились с Умаром Кремлевым.

По оценкам Forbes, состояние Дональда Трампа-младшего составляет приблизительно 300 миллионов долларов. CBS News обратилось к Trump Organization с вопросом, почему Трамп-младший, являющийся исполнительным вице-президентом организации, принял этот подарок.

Пресс-служба Кремлева сообщила ProPublica в заявлении, что у него и Трампа-младшего "дружеские отношения", и они впервые встретились "пару лет назад". В заявлении также говорится, что Кремлев "никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых".

В понедельник вечером президент США Дональд Трамп заявил: "Я понятия не имею, кто такой Умар, никогда о нем не слышал, и он не оплачивал свадьбу Дона и Беттины, которая состоялась в совершенно другом месте и в другой день. Это была "вечеринка после свадьбы", устроенная в их честь. Ничего особенного! Меня на вечеринке не было".

Умар Кремлев – что известно о российском олигархе

Настоящая фамилия Умара – Лутфуллоев. Он родился в 1982 году в Серпухове Московской области, занимался боксом, но профессиональным спортсменом не стал. Впоследствии вошел в спортивно-промоутерский бизнес. В частности, руководил компанией Patriot Boxing Promotions, работавшей с известными боксерами, включая Роя Джонса-младшего.

Умар Кремлев и Дональд Трамп-младший Фото: IBA

В 2017 году Кремлев стал генеральным секретарем Федерации бокса России, а затем вошел в международное руководство боксом. В декабре 2020 года его избрали президентом Международной ассоциации бокса (IBA). При нем IBA значительно усилила связи с российским государственным бизнесом. Одним из наиболее известных партнеров организации стал "Газпром". Международный олимпийский комитет при этом выражал серьезные претензии к управлению IBA, финансовой прозрачности и независимости судейства. В 2023 году МОК окончательно лишил IBA признания в качестве международной федерации олимпийского бокса. Также он владеет крупной частью букмекерского бизнеса в РФ, связан с байкерским клубом "Ночные волки" и приобрел российский автомобильный холдинг "Рольф" после его национализации. "Рольф" в 1991 году основал бизнесмен Сергей Петров, но в 2019 году его обвинили в выводе рублей за рубеж и автохолдинг отобрали.

Также у Умара Кремлева есть криминальное прошлое. В 2004 году его судили по делу о вымогательстве, а в 2007 году — за нападение и избиение.

Умар Кремлев получил орден от Путина

В апреле 2026 года Владимир Путин вручил Умару Кремлеву Орден Дружбы.

Напомним, Фокус писал о скандале, который разгорелся, когда выяснилось, кто оплачивал свадебные расходы Трампа-младшего.

Кроме того, мы писали, что в Белом доме нервно отреагировали на вопрос журналиста о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным. О чем они говорили, так и осталось неизвестным.